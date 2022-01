‘Spider-Man: no way home’: el requisito que puso Andrew Garfield para estar en la película

Spider-Man: no way home llegó con éxito a los cines luego de varios meses de incertidumbre y teorías sobre la inclusión de los tres Spiderman. Para la alegría de los fans, Andrew Garfield y Tobey Maguire regresaron a la franquicia con sus icónicos papeles. Ahora, a casi un mes del lanzamiento de la cinta, el primero explicó cómo fue que decidió ser parte de la producción.

En una reciente entrevista con el medio Variety, Garfield mencionó que parte del trato con Marvel Studios fue que salven a MJ (Zendaya) cuando cayó de un alta estructura, en una de las escenas de No way home.

“En nuestra película The amazing Spider-Man 2, en su último día, Gwen aparece. Traté de evitar que apareciera en esa escena con Electro (Jamie Foxx). Sabía que era demasiado peligroso, pero ella eligió estar allí. Ella participó en su propio destino de esa manera y la película trata sobre el destino. Diré que la imagen de mi captura de MJ (Zendaya) fue realmente hermosa y me convenció de todo ”, aclaró el actor.

Asimismo, Andrew detalló cómo fue que esta acción salvó a su personaje. “Mi Spider-Man pudo salvar la relación romántica de su hermano menor (Spider-Man de Tom Holland). Y para sanar el momento más traumático de su propia vida haciéndolo por su hermano menor. Asegurándose de que él no tuvo el mismo destino, hay algo cósmicamente hermoso en eso”.

Garfield comentó que dicha escena en Spiderman: no way home “significaba tener una segunda oportunidad para salvar a Gwen”. Sin lugar a dudas, el actor de The amazing Spiderman se ganó los aplausos del público con su participación y entrega en cada momento de la película.

Spider-Man: no way home - tráiler