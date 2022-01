Matrix 4 en números rojos: Warner Bros. podría perder hasta US$ 100 millones

El estreno de Matrix 4 tenía emocionados a los fanáticos de la ciencia ficción. Pese a la ausencia de Lawrence Fishburne como Morfeo, la última película de la directora Lana Wachowski llevó a los cinéfilos de vuelta a aquel mundo que cautivó al público en 1999 con sus deslumbrantes efectos visuales, sus cuidadas secuencias de acción y una trama que plantea cuestiones relacionadas con el libre albedrío y el destino.

Si bien la franquicia tuvo un regreso en 2003 con las secuelas Reloaded y Revolutions, con calificaciones mixtas entre la crítica y los espectadores, la reconocida saga se mantuvo como una aclamada obra durante casi veinte años. Sin embargo, la nueva apuesta de Warner Bros., bautizada como Resurrections, ha enterrado cualquier luz de éxito.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss regresaron como Neo y Trinity, respectivamente. Foto: composición/Warner Bros

De acuerdo con la revista Tomatazos, un reciente informe de World of reel ha detallado que Matrix 4 podría generar pérdidas para el mencionado estudio hasta por 100 millones de dólares. De hecho, pese a que sí ha tenido una aceptable acogida en HBO Max (gracias al estreno híbrido en Estados Unidos), la cinta ya se considera en números rojos.

El citado medio explica que, desde su arribo a la pantalla grande, la película solo ha logrado recuperar su presupuesto inicial de US$ 190 millones. Sin embargo, el verdadero problema está en los gastos adicionales, como el marketing, la distribución y promoción.

Matrix 4: ¿por qué le fue tan mal en taquilla?

El decepcionante fracaso de Matrix: resurrections podría tener su origen en diferentes factores. Por un lado, los casos relacionados a las nuevas variantes del coronavirus podrían haber disuadido a los potenciales espectadores de asistir a las salas de cine.

Si bien las grandes cifras de Spider-Man: no way home demuestran lo contrario, la decisión de Warner Bros. de estrenar simultáneamente su película en HBO Max ofreció la posibilidad de ver el film desde el hogar, mecánica que afecta directamente el desempeño en la taquilla, pues los fans no están obligados a ir a las salas de proyección.

Otro problema es que quizá retomar una trama como la de Matrix, teniendo en cuenta la recepción de sus anteriores entregas, no es que haya sido un pedido explícito de los seguidores. Inclusive, muchos podrían decir que WB forzó esta secuela.