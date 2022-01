La sirenita reinventará a Ariel: Halle Bailey se sincera sobre live action de Disney

Dentro de los emocionantes remakes que Disney viene preparando, el de La sirenita es uno de los más comentados y uno de los que mayor expectativa genera, especialmente debido a la gran polémica que en su momento generó la elección de Halle Bailey para el icónico papel principal.

Los fanáticos de la emblemática princesa acusaron a ‘La casa del ratón’ de inclusión forzada, debido a que optaron por seleccionar a una persona muy diferente físicamente para representar al dibujo animado en el proyecto live action.

Halle Bailey compartió foto con su traje de La sirenita. Foto: Instagram/@hallebailey

En ese sentido, Bailey conversó en Talks with Mama Tina, donde reveló cómo fue este criticado viaje a Atlántica. “Conseguir ese papel me pareció muy surrealista. Fue una gran sorpresa para mí. Incluso cuando me pidieron la audición miré y me dije: ‘¿Yo? ¿Para Ariel?’”, contó.

Asimismo, recalcó que parte de su asombro está en el hecho de que siempre tuvo una visión específica de La sirenita, al igual que muchos de los niños que crecieron con el personaje: “La imagen que he tenido de Ariel es la del pelo rojo, la piel pálida y la cola, y para mí era increíble. Me encantaba, como a todos. Pero así la he visto durante mucho tiempo”.

Aun así, la intérprete de “Do it” comentó que su enfoque en el rol permitirá que los fans vean una nueva versión de la hija menor del rey Tritón. De ese modo, esta nueva apuesta de Disney permitirá que la comunidad afroamericana pueda sentirse representada.

”Pero (estoy) tan agradecida de haber podido reinventar a Ariel y mostrarles a otros jóvenes y hermosos niños negros y morenos que ‘oye, tú también puedes ser esto’. Eres mágico y mítico, y todas las cosas maravillosas en el medio también”, detalló.

Halle Bailey hace caso omiso a la negatividad en torno al haber aceptado ser Ariel en el remake de La Sirenita. Foto: Difusión

¿Cuándo se estrenará la película?

Los admiradores de La sirenita están emocionados por este remake de Disney, cuya puesta en escena contará con cuatro canciones nuevas. En torno a su estreno, se sabe que su arribo a la pantalla grande se dará el 26 de mayo de 2023.