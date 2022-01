Globos de Oro: sin alfombra roja ni audiencia

“Se desinflan los Golden Globes”, “se llevará a cabo sin celebridades, sin prensa”, “se habla de un boicot”, señalaron esta semana los medios de Estados Unidos. En casi ocho décadas, la llamada antesala a los Óscar y evento que premió también a varias de las mejores series y películas hechas para televisión, tendrá su edición más atípica. Tras la ceremonia virtual por la pandemia, esta vez los premios de la Asociación de Prensa Extranjera se celebrarán sin público y sin alfombra roja debido a los numerosos cuestionamientos hacia la organización. Este año no habrá programación, no se transmitirá por ningún canal ni redes sociales y se tratará de una ceremonia privada con varias interrogantes, incluso para sus votantes.

“Lo único que te puedo decir es que nosotros mandamos nuestros votos este lunes. No nos han dicho nada, no sabemos qué va a suceder, pero seguro no es ceremonia presencial, porque no hay manera de que se logre”, respondió uno de los votantes a Los Ángeles Times, medio de comunicación que denunció que de 90 miembros, ninguno era afroamericano. “Lamentamos esta situación. Sí habrá ganadores anunciados, porque hay nominados, pero no sabemos si será por e-mail, anuncio a una agencia, en el portal o en un evento hecho virtualmente”.

Mejor actor 2020. Antesala para el primer Óscar como intérprete para Brad Pitt. Foto: difusión

Tan solo en el 2021, los Globos de Oro tuvieron conductores en su ceremonia virtual; Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York. Estrellas como Emma Corrin de la serie ‘The Crown’, Anya Taylor-Joy por ‘Gambito de dama’ y Mark Ruffalo por ‘La innegable verdad’ se conectaron por web para agradecer sus respectivos premios.

Meses después, movimientos como Black Lives Matter; el mismo Ruffalo, Scarlett Johansson y otras celebridades cuestionaron la poca inclusión y ética de la organización. La actriz denunció también haber sufrido sexismo y pidió cancelar la ceremonia si no había “cambios” radicales.

Mejor miniserie 2018. Estelar reparto de ‘Big Little Lies’, miniserie que arrasó también en los Emmy. Foto: difusión

Hasta el momento, se sabe que los ganadores se conocerán a las 9 p.m. (hora peruana), pero tras las acusaciones de ciertos privilegios y costosos regalos a los votantes durante años, para los Globos de Oro 2022 vieron cada película y serie como lo haría cualquier periodista acreditado. “No hubo ni un solo screener digital extra para nadie de los votantes. Se pidió como lo pediría cualquier otro reportero. Incluso para emitir nuestros votos para los nominados de este año, como no hubo conexión ni con Amazon ni con Netflix y nulidad total con los estudios, nos pidieron que fuéramos a ver las películas al cine, como espectador regular y no tuvimos funciones de prensa como antes”.

Aunque el futuro de los premios es incierto, hoy encabezan las nominaciones El poder del perro y Belfast en cine. En televisión lideran ‘Succession’, ‘The Morning Show’ y ‘Ted Lasso’.