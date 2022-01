Globos de Oro 2022: ¿qué servicio de streaming tiene más nominaciones?

Tras una larga espera, este domingo 9 de enero se llevarán a cabo los Globos de Oro 2022. El evento reconocerá a las mejores series y películas del 2021, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Asimismo, diferentes servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus, entre otros, entrarán a la competencia para demostrar cuántas de sus producciones ganarán los Golden Globes.

Los Globos de Oro 2022 se realizarán el domingo 9 de enero. Foto: composición/Golden Globes

¿Qué streaming tiene más nominaciones?

Pese a todos los títulos que han sacado los distintos sitios de streaming, esta vez Netflix lidera la lista debido a la gran cantidad de nominaciones este año.

Netflix

La plataforma online recibió un total de 42 nominaciones en total, por 22 películas y 20 series. Entre los filmes más destacados se encuentran The power of the dog y Don’t look up.

The power of the dog - cine

Don’t look up – cine

Tick., Tick… Boom! - cine

The lost daughter - cine

Passing – cine

La mano de Dios - cine

Lupin – televisión

Pose – televisión

El juego del calamar – televisión

Maid – televisión

Halston – televisión

The serpent – televisión.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video recibió un total de 16 nominaciones y West side story es una de las cintas favoritas del servicio.

West side story – cine

Swan song – cine

Being the Ricardos – cine

The tender bar – cine

A hero – cine

The great – televisión

Impeachment: American Crime Story – televisión

The underground railroad – televisión

The good fight – televisión

The handmaid’s tale – televisión.

HBO Max - 16 nominaciones

Al igual que Amazon Prime Video, HBO Max consiguió 16 nominaciones. Dune destaca como una de las películas más nominadas de la plataforma online.

Dune – cine

Succesion – televisión

Hacks – televisión

Mare of Easttown – televisión

In treatment – televisión

Insecure – televisión

Scenes from a marriage – televisión

White lotus – televisión.

Disney Plus

Esta vez Disney Plus se lleva 7 nominaciones, mayormente por sus películas de animación. Luca y Encanto lideran la lista.

Cruella – cine

Encanto – cine

Raya y el último dragón – cine

Luca – cine

WandaVision – televisión.

Apple +

Apple Plus también recibió 7 nominaciones. Estas son las series que fueron seleccionadas: