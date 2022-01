Globos de Oro 2022: Andrew Garfield gana mejor actor en película musical por Tick, Tick...Boom!

En una celebración atípica de los Globos de Oro 2022, la organización ha decidido anunciar a los ganadores de sus categorías a través de su página web y sus redes sociales. De ese modo, Andrew Garfield ha sido premiado en la categoría mejor actor en película musical por su destacada participación en el exitoso filme de Netflix Tick, Tick...Boom!

Andrew Garfield gana Globo de Oro a mejor actor en película musical por Tick Tick Boom! Foto: Golden Globes

El 2021 ha sido un gran año para Garfield. El intérprete ha recibido gran cariño de los fans gracias a su esperada reunión con Tobey Maguire y Tom Holland en Spiderman: no way home. No obstante, más allá del superhéroe arácnido, su papel como Jonathan Larson en Tick, Tick...Boom le ha valido gran reconocimiento del público y de la crítica especializada.

¿De qué trata Tick, Tick...Boom!?

“En la cúspide de su 30 cumpleaños, un joven y prometedor compositor de teatro navega por el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en la ciudad de Nueva York”, recita la sinopsis oficial.

A diferencia de otras películas protagonizadas por Andrew Garfield, Tick, Tick...Boom! es una cinta concebida como un musical. Su emocionante trama es una adaptación cinematográfica de la puesta escénica autobiográfica que usa Jonathan Larson para relatar sus propias experiencias. En ese sentido, su desarrollo cuenta con un grande del teatro en la silla del director: Lin-Manuel Miranda.

¿Qué dice la crítica de Tick, Tick...Boom!?

En Rotten Tomatoes, el público le ha otorgado un 96% de aprobación a la película estelarizada por Andrew Garfield. En tanto, la crítica especializada la ha calificado con un 88% de puntaje. “Tick, Tick...Boom! convierte en magia musical una historia centrada en el proceso creativo, una hazaña impresionante para el director debutante Lin-Manuel Miranda”, dice el consenso del portal. A continuación, te dejamos el extracto de las opiniones de algunos de los periodistas especializados.

Jessica Derschowitz - Entertainment Weekly

“Tick, Tick... Boom! es un tótem para las emociones y las pruebas de hacer arte, con todos los sacrificios y la empatía que requiere”.

Robert Levin - Newsday

“La historia de Larson llega a la pantalla como debe ser: mezclando realidad y ficción, música estupenda y encanto autodidacta, con un espíritu de innovación y amor por el teatro”.

David Sims - The Atlantic

“Con Tick, Tick ... Boom, Miranda celebra el poder y la presión del mundo que más ama, y ha escogido un tema que encapsula perfectamente esas dinámicas beligerantes”.