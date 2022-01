Euphoria y otras series juveniles con temáticas parecidas

¿De qué va? La serie británica que marcó a toda una generación y que redefinió el género de dramas adolescentes se estrenó en 2007. Fue la primera producción que tocó temas que eran considerados tabú. Además, fue el inicio de varios actores dentro del mundo del entretenimiento, como Hannah Murray (Game of thrones), Dev Patel (¿Quién quiere ser millonario?), Joseph Dempsie (Game of thrones) y Daniel Kaluuya (Get out). Todas las temporadas se encuentran disponibles en Netflix.