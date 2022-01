Bob Saget murió a los 65 años: Tres por tres y los shows por los que no será olvidado

Bob Saget, el comediante y actor conocido principalmente por su interpretación de Danny Tanner en la clásica comedia Full house (Tres por tres en Latinoamérica) y por ser la voz adulta de Ted Mosbi en la serie How I meet your mother, fue hallado muerto en un cuarto de hotel en Orlando, California. Según los detectives, no se encontraron signos de uso de drogas, por lo que la causa de la muerte será determinada por el médico forense.

El actor se encontraba en dicha ciudad como parte de su gira de comedia. De acuerdo con las fechas fijadas en su cuenta de Twitter, el comediante actuó por la noche en Ponte Vedra beach, Florida. La noticia pone de luto a Hollywood, por lo que en la siguiente nota destacaremos las series en las que el actor deslumbró con su actuación.

Último tuit de Bob Saget. Foto: Twitter Bob Saget.

Full house (Tres por tres)

Es una comedia estadounidense creada por Jeff Franklin para el canal ABC. El programa narra los eventos de un padre viudo llamado Danny Tanner, personaje interpretado por Bob Saget. Danny recluta a su cuñado Jesse Katsopolis y a su mejor amigo Joey Gladstone para que lo ayuden a criar a sus tres hijas. La serie cuenta con ocho temporadas y 192 episodios.

How I meet your mother

Josh Radnor interpretó a Ted Mosby durante las nueve temporadas de How I meet your mother, pero fue Bob Saget quien dio voz a la versión adulta del personaje. Saget se desempeñó como narrador de casi todos los episodios de la comedia que se transmitía por CBS. A pesar de que el actor nunca apareció en la serie, su participación fue importante para contaar la trama.

Fuller house

La serie secuela de Full house se estrenó en Netflix el 26 de febrero de 2016 y duró cinco temporadas, concluyendo el 2 de junio de 2020. En la nueva entrega, Bob Saget volvió a interpretar a Danny Tanner, quien ahora era DJ y padre de Stephanie, y abuelo de Jackson, Max, Tommy Jr. Y Dani.

America’s funniest home videos

Bob Saget era el presentador del programa que mostraba los videos caseros que capturaban situaciones cómicas, percances y bromas escenificadas enviadas por los espectadores. El programa consistía en que la audiencia del estudio votara por el video más divertido para que el propietario gane atractivos premios.

Tonto y retonto: ¿cuándo Harry conoció a Lloyd?

La película comedia narra la historia de dos amigos de buen corazón, pero increíblemente tontos que se topa con un maletín. El objeto desconocido para ellos contiene dinero destinado a secuestradores con conexiones con la mafia. En el filme, Bob Saget interpreta al papá de Jessica, una obstinada reportera estudiantil.