Andrew Garfield sobre ocultar su aparición en Spiderman 3: “estresante y divertido”

Luego de revelar que el “Los amo, chicos” fue parte de su improvisación en Spiderman no way home, ahora Andrew Garfield ha contado que ocultar su aparición en la película de Marvel y Sony fue una experiencia “bastante estresante, pero a la vez divertida” . Para lograr mantener el secreto, Garfield tuvo que mentir reiteradas veces a la prensa a fin de no arruinar la sorpresa para los fanáticos del Hombre Araña.

En una entrevista concedida a The Wrap, en la que conversó también de su rol protagónico en Tick, tick... boom! —filme por el cuál está nominado a los Globos de Oro 2022— el actor habló sobre su regreso al personaje arácnido.

“Fue bastante estresante, pero también extrañamente agradable” , señaló Garfield sobre el esfuerzo que hizo durante meses para ocultar su aparición en No way home.

Andrew Garfield en filtración de Spiderman no way home. Foto: fotocaptura de Youtube/ok ok

“Era como este juego del Hombre Lobo que jugaba con periodistas y con gente adivinando, y fue muy divertido”, agregó el californiano, quien también confesó en otra entrevista que había asistido a la noche de estreno junto a Tobey Maguire de manera infiltrada.

De igual manera, el actor de 38 años confesó su falta de habilidad para mentir a los diversos entrevistadores que le preguntaron en reiteradas ocasiones si aparecía o no en la tercera cinta de Spiderman con Tom Holland.

Andrew Garfield en entrevista para The Tonight Show with Jimmy Fallon. Foto: Buzzfeed

“Hubo momentos en los que pensé: ‘Dios, odio mentir’. No me gusta mentir y no soy un buen mentiroso , pero seguí enmarcándolo como un juego. Y seguí imaginándome a mí mismo puramente como un fan de ese personaje, lo cual no es difícil de hacer”, confesó.

¿Qué sigue luego de No way home para Andrew Garfield?

Andrew ha contado en otras entrevistas, luego del estreno de Spiderman no way home, que está abierto a terminar la trilogía de The Amazing Spiderman.

Andrew Garfield en Spiderman no way home. Foto: Twitter

“Quiero decir, sí, definitivamente estoy abierto a algo si se siente bien ”, dijo para Variety, respuesta parecida a la que brindó para otros medios como Entertainment Tonight, donde entre risas manifestó “nunca digas nunca”.

Cabe resaltar que los fanáticos ya han iniciado una campaña virtual para que Andrew Garfield vuelva a ser Spiderman (#MakeTASM3), al igual que otra para el regreso de Tobey Maguire (#MakeRaimiSpiderMan4).