Globos de Oro 2022: ¿qué está pasando con los Golden Globes, podremos ver la premiación?

Los Globos de Oro 2022 están a nada de celebrarse; sin embargo, hay algunos problemas en Hollywood a tal punto que tal vez la primera premiación del año, antes de los Óscar, no se realice. En esta nota te contamos todo lo que está pasando en esta industria. Además, cuándo, a qué hora, dónde y quiénes están nominados a los Golden Globe 2022.

El salón de baile vacío durante la 78° edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, el 28 de febrero de 2021. Foto: HFPA/AFP

¿Por qué quieren cancelar los Golden Globes 2022?

Todo indicaría que los problemas con el pasar de los meses han empeorado. Las acusaciones que recibió la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) a inicios del 2021 por parte de Los Angeles Times han sido tomadas en serio por muchas figuras del séptimo arte y los fanáticos.

Los Globo de Oro 2022 anunciarán a su lista de ganadores a través de sus redes sociales. Foto: composición/Disney Plus/Netflix/NEON/MGM

La corrupción, preferencias por ciertas producciones, la falta de inclusión de un afroamericano entre los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y la evasión de declaraciones salariales ha provocado mucha desconfianza sobre si los Globos de Oro 2022 son transparentes al premiar a las mejores películas, series, actores y directores de Hollywood.

¿Cuándo son los Golden Globes 2022?

Los Golden Globes 2022 están previstos a celebrarse este domingo 9 de enero . Debido a todos los inconvenientes y la nueva propagación del último virus: ómicron, los premios se ejecutarán sin público e inclusive medios de comunicación.

La serie coreana de Netflix también fue nominada a los Critics Choice Awards el 8 de diciembre de 2021. Foto: Netflix

¿A qué hora iniciará la gala de los Golden Globes?

Aquí los siguientes horarios para ver los Golden Globes 2022.

Golden Globes horario México: 8.00 p.m.

Golden Globes horario Estados Unidos: 6.00 p.m.

Golden Globes horario Perú: 9.00 p.m.

Golden Globes horario Argentina: 11.00 p.m.

Golden Globes horario Chile: 11.00 p.m.

Golden Globes horario Brasil: 11.00 p.m.

Golden Globes horario Bolivia: 8.00 p.m.

Golden Globes horario Ecuador: 10.00 p.m.

Golden Globes horario España: 3.00 p.m.

El poder del perro y Succession nominados a los Globos de Oro 2022. Foto: composició/Netflix/HBO

¿Por qué no habrá red carpet?

Aunque siguen los contagios por el coronavirus, somos conscientes que en Hollywood para realizar estos eventos se hacen pruebas de descarte. A pesar de ello, la polémica que atraviesa la organización tiene mayor valor en este momento y para evitar declaraciones o protestas de mal gusto, se ha optado por cancelar la alfombra roja de los Globos de Oro 2022.

Nomadland, protagonizada por Frances McDormand, ganó como mejor película en los Globos de Oro 2021. Foto: composición/Searchlight Pictures

¿Golden Globes 2022 por TV?

Con esta situación, ahora todos estamos en duda. En primera instancia, NBC, encargada de transmitir los Globos de Oro, dijo que no presentará en vivo el evento. No obstante, por medio de sus redes sociales anunciará a los ganadores de la 79 gala de los Globos de Oro.

Denis Villeneuve esta nominado como mejor director por su película Dune. Foto: composición/Warner Bros. Pictures

Por otro lado, durante años la cadena televisiva de TNT ha cubierto la alfombra roja y la misma premiación en directo. La empresa no ha expresado nada hasta el momento sobre el tema así que se espera conocer a los ganadores de los Golden Globes 2022 por TNT.

¿Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes?

De lo que sí estamos seguros es que podremos saber quiénes finalmente serán los ganadores del Globo de Oro 2022, ya que por las diferentes redes oficiales del evento lo dará a conocer a todos los seguidores de esta premiación. Aquí te dejamos las cuentas verificadas de los Golden Globes.

Facebook de los Golden Globes oficial: facebook.com/GoldenGlobes

Twitter de los Golden Globes oficial: twitter.com/goldenglobes

Instagram de los Golden Globes oficial: instagram.com/goldenglobes

YouTube de los Golden Globes oficial: youtube.com/user/GoldenGlobes

Jamie Dornan en Belfast. Foto: Northern Ireland Screen

¿Quiénes han sido nominados a los Golden Globes?

Películas nominadas

Best motion picture, drama

Belfast

Coda

Dune

King Richard

The power of the dog

Best actress in a motion picture, drama

Jessica Chastain, The eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The lost daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer

Best actor in a motion picture, drama

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The power of the dog

Will Smith, King Richard

Denzel Washington, The tragedy of Macbeth

Best motion picture - Musical/Comedy

Cyrano

Don’t look up

Licorice Pizza

Tick, tick... Boom!

West Side story

Best actress in a motion picture - Musical/Comedy

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, Don’t look up

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, West Side story

Best actor in a motion picture - Musical/Comedy

Leonardo DiCaprio, Don’t look up

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, tick... Boom!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, In the heights

Best motion picture, animated

Encanto

Flee

Luca

My sunny maad

Raya and the last dragon

Best motion picture, non-English language

Compartment No. 6 (Finland/Russia/Germany)

Drive my car (Japan)

The hand of God (Italy)

A hero (France/Iran)

Parallel mothers (Spain)

Best actress in a supporting role in any motion picture

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana Debose, West Side story

Kristen Dunst, The power of the dog

Aunjanue Ellis, King Richard

Ruth Negga, Passing

Best actor in a supporting role in any motion picture

Ben Affleck, The tender bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, Coda

Kodi Smit-McPhee, The power of the dog

Best director, motion picture

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The power of the dog

Maggie Gyllenhall, The lost daughter

Steven Spielberg, West Side story

Denis Villeneuve, Dune

Best screenplay, motion picture

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, The power of the dog

Adam McKay, Don’t look up

Aaron Sorkin, Being the Ricardos

Best original score, motion picture

Alexandre Desplat, The french dispatch

Germaine Franco, Encanto

Jonny Greenwood, The power of the dog

Alberto Iglesias, Parallel mothers

Hans Zimmer, Dune

Best original song, motion picture

Be alive, King Richard

Dos oruguitas, Encanto

Down to Joy, Belfast

Here I am (singing my way home), Respect

No time to die, No time to die

Series nominadas

Best TV series, drama

Lupin

The morning show

Pose

Squid game

Succession

Best actress in a TV series, drama

Uzo Aduba, In treatment

Jennifer Aniston, The morning show

Christine Baranski, The good fight

Elisabeth Moss, The handmaid’s tale

Micheala Jaé Rodriguez, Pose

Best actor in a TV series, drama

Brian Cox, Succession

Lee Jung-Jae, Squid game

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Best TV series - Musical/Comedy

The great

Hacks

Only murders in the building

Reservation dogs

Ted Lasso

Best actress in a TV series - Musical/Comedy

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Best actor in a TV series - Musical/Comedy

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only murders in the building

Martin Short, Only murders in the building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Best limited series or TV movie

Dopesick

Impeachment: american crime story

Maid

Mare of Easttown

The underground railroad

Best actress in a limited series or TV movie

Jessica Chastain, Scenes from a Marriage

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid

Kate Winslet, Mare of Easttown

Best actor in a limited series or TV movie

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scenes from a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Tahar Rahim, The serpent

Best supporting actress in a TV role

Jennifer Coolidge, The white Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie Macdowell, Maid

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Best supporting actor in a TV role