‘Spider-Man: no way home’: la escena postcréditos con Tobey Maguire y Andrew Garfield que fue eliminada

Spider-Man: no way home es la película de la que se sigue hablando después de varias semanas de su estreno a nivel mundial, ya sea por haber cumplido el sueño de los fans de ver a los tres Hombre Araña juntos o por ser la película que más ha recaudado en taquilla en tiempos de pandemia. Sin embargo, además de las escenas que vemos en la cinta, Tobey Maguire y Andrew Garfield fueron considerados para otra posible escena que iba a salir después de los créditos de la cinta.

¿Cómo iban a ser la escena postcréditos?

En una entrevista con la revista Variety sobre todos los giros y vueltas de Spider-Man: no way home, los guionistas Erik Sommers y Chris McKenna admitieron que consideraron incluir a los dos actores en los postcréditos de la película: “Incluso, dijimos ‘ ¡Oh, podríamos hacer una etiqueta postcréditos con esta o con esa !’”, dijo McKenna. Sommers agregó: “¿Podemos hacer un programa de televisión con los dos viajando en una camioneta resolviendo misterios?”, en sentido de broma.

De seguro los fanáticos hubiesen disfrutado escenas adicionales con Maguire y Garfield en los créditos, con un vistazo de sus vidas en sus universos respectivos, pero al final de los créditos, se presentó una escena que terminaba la historia de los postcréditos de Venom 2 y el avance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿Podrían usarse las escenas grabadas para otras historias?

En otra parte de la entrevista, McKenna y Sommers abordaron la posibilidad de hacerse cargo de algunas escenas de Spider-Man: no way home que no estaban incluidas en la versión final para algunas películas futuras. Ambos parecen interesados en la idea, como los propios fans, pero todavía no hay nada en proceso hasta el momento.