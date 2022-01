Scott Pilgrim: versión anime ya está en desarrollo para Netflix

Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños fue una película estrenada en 2010 y que alcanzó gran popularidad en su época. Protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead, el filme fue una adaptación de los comics de Scott Pilgrim. Ahora, una nueva entrega en estilo anime está siendo desarrollada por Netflix y UCP, una división de Universal Studio Group, la cual creó The umbrella academy y Chucky.

Según The Hollywood Reporter, los miembros de la banda que estuvieron presentes en la cinta del 2010, también están contemplados para trabajar en el anime, por lo que muy pronto se podría ver el regreso de Sex Bob-Omb en la serie, así como una nueva batalla de Scott contra los exnovios de Ramona.

¿Quiénes trabajarán en el anime Scott Pilgrim?

O’Malley y Grabnski trabajarán en conjunto con Science SARU, un conocido estudio de animación japonés con sede en Kichijōji, Tokio. La CEO de dicha compañía, Eunyoung Choi, fungirá como productora del proyecto, y Abel Góngora será el director. Entre los proyectos más reconocidos de Science SARU, se encuentran Devilman: crybaby, El amor está en el agua (Ride your wave) y Keep your hands off Eizouken!

La historia tiene una adaptación de videojuego desarrollada por Ubisoft. Foto: Universal Pictures

Los comics de Scott Pilgrim

La historia está basada en una serie de novelas gráficas de seis volúmenes en blanco y negro, publicados entre agosto de 2004 y julio de 2010, por la editorial independiente de comics Oni Press. La trama sigue a Scott Pilgrim, un chico holgazán que toca el bajo en una banda y que se enamora de la repartidora estadounidense Ramona Flowers, pero debe derrotar a sus siete ex malvados novios para poder salir con ella.