Globos de oro 2022, nominadas a mejor actriz: Kristen Stewart, Lady Gaga y más

En medio de la polémica, contra viento y marea, los Globos de Oro celebrarán su edición 79 este domingo 9 de enero. La ceremonia, considerada una de las noches de premios más importantes para Hollywood, no se desarrollará dentro de lo usual, pues no llegará a la TV y no tendrá prensa. Aun así, las emocionantes películas que se han anunciado para este año han despertado el interés en torno a las otras categorías.

En ese sentido, además de las cintas de drama que se juegan el puesto a la mejor de la noche, uno de los apartados más esperado de la gran gala es sin duda el que premia a la mejor actriz. Por ello, a continuación te dejamos la lista completa de candidatas.

La 79 edición de los premios Globos de Oro 2022 se realizará el domingo 9 de enero. Foto: composición/Golden Globes

Mejor actriz de drama

Jessica Chastain, The eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, La hija oscura

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, House of Gucci

Kristen Stewart, Spencer.

Kristen Stewart interpreta a la princesa Diana en Spencer, cinta dirigida por Pablo Larraín. Foto: NEON

Mejor actriz de comedia o musical

Marion Cotillard, Annette

Alana Haim, Licorice pizza

Jennifer Lawrence, No miren arriba

Rachel Zegler, West side story

Emma Stone, Cruella.

Emma Stone, ganadora del Óscar, interpreta a una versión joven de la antagonista de 101 dálmatas. Foto: Disney

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West side story

Aunjanue Ellis, King Richard

Ruth Negga, Passing

Kirsten Dunst, El poder del perro.

Kirsten Dunst como Rose en The power of the dog. Foto: Twitter/@HIDEO_KOJIMA_EN

Mejor actriz de televisión (drama)

Uzo Aduba, In treatment

Jennifer Aniston, The morning show

Christine Baranski, The good fight

Elisabeth Moss, El cuento de la criada

Michaela Jaé Rodriguez, Pose.

Mj Rodriguez interpreta a Blanca Rodriguez-Evangelista en Pose. Foto: Eric Liebowitz/FX

Mejor actriz de televisión (musical o comedia)

Hannah Einbinder, Hacks

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Elle Fanning, The great.

Elle Fanning interpreta a la emperatriz Catalina en The great. Foto: Hulu

Mejor actriz en miniserie o película para TV

Jessica Chastain, Secretos de un matrimonio

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Margaret Qualley, Las cosas por limpiar

Kate Winslet, Mare of Easttown

Elizabeth Olsen, WandaVision.

Elizabeth Olsen es principalmente reconocida por interpretar a La bruja escarlata en el UCM. Foto: Marvel Studios

Mejor actriz de reparto en TV

Jennifer Coolidge, The white lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Andie MacDowell, Las cosas por limpiar