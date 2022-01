Doctor Strange 2: América Chávez sería una heroína LGBTI, según adelanto

Luego de la locura de Spiderman: no way home, Doctor Strange 2 es una de las películas más esperadas para el 2022. La cinta, protagonizada por Benedict Cumberbatch, apunta a ser una de las entregas más grandes y ambiciosas en el UCM, debido a su larga lista de rumoreados cameos. Por lo pronto, el primer tráiler oficial de In the multiverse of madness ha anticipado la inminente llegada de América Chávez.

Si bien no se sabe cómo será su participación en la trama, mercancía oficial del film adelanta que los orígenes de la superheroína en los cómics se plasmarían en su versión live-action. Así lo ha dejado entrever una camiseta publicitada en Amazon con licencia oficial de Marvel, según reveló el portal CBR.

En concreto, la prenda tiene un estampado de la emblemática chaqueta jean que suele usar Chávez en las historietas. En esta pieza se puede apreciar un pin con la bandera arcoíris de la comunidad LGTBI, además de la característica frase “Amor es amor”, mantra adoptado por los miembros del colectivo.

Mercancía de Doctor Strange 2 confirma identidad sexual de América Chávez. Foto: Amazon (vía CBR)

Con ello, se espera que el personaje, que será llevado a la pantalla grande por la actriz de ascendencia latina Xochitl Gómez, se autoidentifique como lesbiana, tal como lo ha hecho en los cómics desde hace varios años.

¿Quién es América Chávez?

El origen de América Chávez en las páginas nos lleva a una misteriosa dimensión llamada Paralelo utópico. Este mundo está bajo el gobierno del Demiurgo, uno de los arquitectos místicos de la creación. La interacción entre ambos le permitió a la joven, de ascendencia latina e identificada como lesbiana, absorber los poderes del ser supremo y convertirse en una de las figuras más poderosas de todo el multiverso.

Dado que Chávez deseaba demostrar su heroísmo, empezó a viajar a través de dimensiones, mundo tras mundo, para ayudar a quienes necesitaban de sus habilidades.

En este camino, formó parte de importantes eventos relacionados al multiverso. De ese modo, se le asoció por un tiempo a los Young Avengers, un equipo de superhéroes cuyas versiones en acción real ya están llegando al UCM.