Boicot Globos de Oro 2022: ¿qué pasó y por qué piden cancelar los Golden Globes?

Este año, los Golden Globes Adwards no contaran ni con transmisión, alfombra roja y público dentro de su gala como lo hace cada año debido a que ha sido cuestionada y amenazada de boicot por mantenerse como un grupo cerrado y aceptar influencias para premiar en la industria cinematográfica. Este año, la NBC ha decido no transmitir el evento por el escándalo que envuelve a estos galardones y celebridades como Tom Cruise y Scarlett Johansson se han unido a estas críticas. Conoce aquí las razones de este boicot a los famosos Globos de Oro.

¿Qué es la HFPA?

Hollywood Foreign Press Association (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, en español) es una asociación de periodistas que cubren la industria del cine en los Estados Unidos para publicaciones que se encuentran fuera de ese país. Esta asociación fue fundada en 1943 y es la encargada de organizar el evento, nominar y elegir a los ganadores de los Premios Globos de Oro.

¿Qué pasó con los Globos de Oro: boicot y escándalo?

Este año, los premios no contarán, como otros años, con transmisión dentro de su evento, puesto que la NBC ha decido no grabar en vivo la gala como otros años, ya que la HFPA viene siendo acusada de racismo por no incluir en su asociación a personas no blancas, además de haber sido cuestionada de corrupción por dejarse guiar por “regalos” de algunas producciones para premiar a los ganadores del concurso cinematográfico.

En el 2005, el medio The New York Times califico a la HFPA como un club “exclusivo” que admite un máximo de cinco nuevos miembros por año (aunque es más frecuente que acepte uno solo), y que se dejaba guiar por influencias.

En 1981 fue muy criticada después de que se revelara que el premio dado a la actriz Pia Zadora había sido precedido por un convite a Las Vegas pagado por el esposo de Zador, el productor Meshulam Riklis a miembros de la HFPA. Asimismo, en 1999 se le ordenó a miembros de la HFPA que devolvieran lujosos regalos remitidos por la actriz Sharon Stone como promoción de su actuación en la película La musa.

COVID-19 y los Globos de Oro 2022

Por otro lado, la premiación tampoco contará con una alfombra o presencia de celebridades debido a que los organizadores del evento han decido mantener el evento a puertas cerradas por el aumento de los casos de la COVID -19.

“La salud y la seguridad siguen siendo una prioridad para la HFPA. No habrá audiencia el 9 de enero y se están tomando las siguientes precauciones para los miembros y beneficiarios seleccionados que estarán en la sala: pruebas de vacunación y vacuna de refuerzo, junto con una prueba de PCR negativa dentro de las 48 horas se requiere para ingresar. Todos los invitados deberán usar mascarilla y deberán guardar distancia física en todo momento mientras estén dentro del salón de baile, no habrá alfombra roja”, dijo la HFPA en un comunicado el martes 4 de enero.

NBC contra los Globos de Oro

NBC anunció que no retransmitirá la gala de 2022 ante el fracaso de la HFPA en adaptarse a los nuevos tiempos de Hollywood. Esto es, abrirse a la diversidad y realizar esfuerzos por la rendición de cuentas. El canal, que emite los premios desde 1995, ha dejado una línea de vida abierta si la asociación cumple con una serie de compromisos autoimpuestos que fueron anunciados a inicios de este mes. “Asumiendo que la organización ejecute ese plan, esperamos estar de nuevo en condición de emitir la gala en 2023″, informó la NBC en un comunicado.

Emily in Paris y los Globos de oro: qué pasó

Según Los Ángeles Times, en 2019 más de 30 miembros de la HFPA acudieron a un viaje al set de Emily en París, la serie de Netflix producida por Paramount Network. Se hospedaron dos días en un hotel de cinco estrellas con vistas a la Torre Eiffel en habitaciones cuyo precio de partida son 1.400 dólares la noche.

En los premios del 2021, frente a la mirada atónita de muchos críticos y conocedores del medio, la agrupación nominó a esta serie en lugar de a otras con mejores valoraciones como I may destroy you.

Tom Cruise contra los Globos de oro

Celebridades como Scarlett Johansson y Mark Ruffalo han criticado a la HFPA debido a que los cambios propuestos han sido dilatados por mucho tiempo y a su vez han quedado cortos ante los cuestionamientos. Sin embargo, el actor Tom Cruise ha ido un paso más allá, al devolver sus tres Globos de Oro en protesta.

Más de 100 empresas de relaciones públicas amenazaron con boicotear a la gala de este 2022, y Netflix, Amazon, WarnerMedia y Neon cortaron lazos con la organización.

Nominados a los Globos de Oro 2022

Mejor director

Kenneth Branagh

Jane Campion

Maggie Gyllenhaal

Steven Spielberg

Denis Villeneuve.

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Alain Haim - Licorice pizza

Jennifer Lawrence - No miren arriba

Emma Stone - Cruella

Rachel Zegler - West side story

Marion Cotillard - Annette

Mejor actriz en una película de comedia o musical

Leonardo DiCaprio - No miren arriba

Peter Dinklage - Cyrano

Andrew Garfield - Tick tick boom

Cooper Hoffman - Licorice pizza

Anthony Ramos - In the heights

Mejor película de comedia o musical

Cyrano

No miren arriba

Licorice pizza

Tick tick boom

West side story.

Mejor actor en una película de drama

Benedict Cumberbatch

Will Smith

Denzel Washington

Mahershala Ali

Javier Bardem.

Mejor actriz en una película de drama

Jessica Chastain

Olivia Colman

Nicole Kidman

Lady Gaga

Kristen Stewart.

Mejor película de drama

Belfast

Coda

Dune

King Richard

El poder del perro.

Mejor actriz secundaria en una película

Caitríona Balfe - Belfast

Ariana DeBose - West side story

Kristen Dunst - El poder del perro

Aunjanue Ellis - King Richard

Ruth Negga - Passing.

Mejor actor secundario en una película

Ben Affleck

Jamie Dorna

Ciarán Hinds

Troy Kotsur

Kodi Smit-McPhee.

Mejor guion de una película

Licorize Pizza

Belfast

El poder del perro

No miren arriba

Being the Ricardos.

Mejor banda sonora original

The french dispatch

Encanto

El poder del perro

Madres paralelas

Dune.

Mejor fotografía de habla no inglesa

Compartment No. 6

Drive my car

A hero

Madres paralelas

La mano de Dios.

Mejor película de animación

Encanto

Flee

Luca

Raya and the last dragon.

Series nominadas

Mejor serie de comedia

Hacks

The great

Ted Lasso

Reservation dogs

Solo asesinatos en el edificio.

Mejor serie dramática

Pose

Lupin

Succession

El juego del calamar

The morning show.

Mejor serie limitada o película para televisión

Dopesick

Impeachment: american crime story

La asistenta

Mare of easttown

The underground railroad.

Mejor actor en una serie de drama

Brian Cox - Succession

Lee Jung-jae - El juego del calamar

Billy Porter - Pose

Jeremy strong - Succession

Omar Sy - Lupin.

Mejor actriz en una serie de drama

Uzo Aduba - In Treatment

Jennifer Aniston - The morning show

Christine Baranski - The good fight

Elisabeth Moss - The handmaid’s tale

Mj Rodriguez - Pose.

Mejor actor en una serie cómica o musical

Anthony Anderson - Black-ish

Steve Martin - Only murders in the building

Martin Short - Only murders in the building

Jason Sudeikis - Ted Lasso.

Mejor actriz en una serie cómica o musical

Hannah Einbinder - Hacks

Elle Fanning - The great

Issa Rae - Insecure

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Jean Smart - Hacks.

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión

Paul Bettany - WandaVision

Oscar Isaac - Scenes from a marriage

Michael Keaton - Dopesick

Ewan McGregor - Halston

Tahar Rahim - The serpent

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión

Jessica Chastain - Scenes from a marriage

Cynthia Erivo - Genius: Aretha

Elizabeth Olsen - WandaVision

Margaret Qualley - Maid

Kate Winslet - Mare of easttown

Mejor actor secundario en una serie

Billy Crudup - The morning show

Kieran Culkin - Succession

Mark Duplass - The morning show

Brett Goldstein - Ted Lasso

O Yeong-su - El juego del calamar.

Mejor actriz secundaria en una serie