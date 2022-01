Batman: Ben Affleck se sintió “herido” por críticas cuando aceptó dar vida al héroe

Batman es de los superhéroes más emblemáticos de DC. Muchas películas se han desarrollado en torno al superhéroe y en este 2022 se viene una nueva trama protagonizada por Robert Pattinson. Ello, también se suma al multiverso de The Flash, que traerá a Michael Keaton en su icónico traje. Sin embargo, no todos han gozado del buen recibimiento del público y eso lo sabe de primera mano Ben Affleck.

Cuando el actor fue anunciado como el nuevo ‘Caballero de la noche’, la respuesta de los fans no se hizo esperar y muchos empezaron a mandarle mensajes de odio a través de las redes sociales. De hecho, se inició una campaña de firmas en el sitio Change.org para que se desestimara su participación los proyectos de Zack Snyder.

Michael Keaton y Ben Affleck volverán a interpretar a Batman en The Flash. Foto: composición/Warner Bros.

Ante ello, y luego de varios años, Affleck confesó a The Howard Stern Show cómo le afectó la gran negativa de la audiencia en torno a su participación en las películas del DCEU: “ Fui herido . Me sentí menos herido de lo que hubiera estado 10 años antes pero me dolió porque sentí como ‘¿qué tengo qué hacer?’, ya sabes, como, ‘¡Jesucristo!’ Pensé que era una idea interesante”.

“Pero también pensé: ‘Esto se convierte en una petición. Ahora tienen esta cosa, todo el mundo va a hacer una petición…cien mil (firmas), firmaste una maldita petición, ¿tienes algo mejor que hacer con tu día que firmar peticiones?”, agregó.

Además, también mencionó que decidió aceptar el papel por sus hijos: “Irónicamente, la razón por la que hice esto fue porque quería hacer una película para mis niños , especialmente para mi hijo, que ellos la vieran y se sintieran orgullosos”.

No volverá como Batman

Tras varios años de haber interpretado a Batman, Affleck declaró a Herald Sun que The Flash será su despedida del Hombre Murciélago. Asimismo, reveló que la cinta protagonizada por Ezra Miller contiene sus secuencias predilectas en su trayectoria como el protector de Gotham City.

“Tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho, están en la película The Flash. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que fue genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera que sea incongruente con el personaje”, detalló.