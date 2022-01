The Flash será la última actuación de Ben Affleck como Batman

The Flash, dirigida por Andy Muschietti, es una de las películas más esperadas del Universo Extendido de DC. No solo mostrará la primera aventura en solitario del ‘velocista escarlata’, sino que los mostrará explorando las posibilidades infinitas del multiverso dado que adaptará el cómic Flashpoint.

Como se dio a conocer anteriormente, Ben Affleck retomó su papel como Batman luego de la Justice League de Zack Snyder. Aún se desconoce qué papel tendrá en la historia, pero no hay duda de que será un aliado del joven protagonista.

En una nueva entrevista con The Herald Sun, Affleck anunció que la película significará su despedida del vigilante. “Se trata de un cierre realmente agradable para mi experiencia con ese personaje”, fueron sus contundentes declaraciones al respecto.

“Tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman fueron de la película Flash. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque yo pensé que era genial, realmente interesante y diferente, pero de manera congruente con el personaje”, se explayó el actor.

Tras estas palabras, no descartó la idea de que la producción decida que ciertas escenas no funcionan. “Pero cuando fui y lo hice, fue muy divertido, satisfactorio, alentador y pensé: ‘Creo que finalmente lo he descubierto’”, enfatizó sobre su último rodaje como el Hombre Murciélago.