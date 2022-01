The Boys 3 revela su fecha de estreno en Amazon Prime

The Boys, la exitosa serie de superhéroes, está alistando su tercera temporada para Amazon Prime y los fans están atentos a las últimas novedades del programa que parodia el género superheroico. Para esto, emplea un sentido del humor políticamente incorrecto y grandes dosis de acción.

Como vimos en las últimas semanas, la producción ha lanzado cápsulas informativas del noticiero ficticio Seven on 7 con Cameron Coleman. La espera ha sido larga y no había mayores detalles al respecto, pero ha cambiado con el lanzamiento de un nuevo avance con nada menos que Homelander.

De acuerdo al video, la tercera temporada de The Boys llegará a Amazon Prime el próximo 3 de junio de 2022; un dato que todos los fanáticos estaban esperando porque antes se pensaba que saldría a inicios de año.

En el mismo avance, vemos a Homelander y Starlight en plena sesión de fotos para la prensa. Sin embargo, vemos cómo el líder de The Seven está por perder la cordura que mantiene a flote esa falsa sonrisa.

Como se recuerda, el personaje de Antony Starr quedó más desequilibrado mentalmente luego que su hijo Ryan asesinó a Stormfront y decidió quedarse con Billy Butcher. No por nada, el actor aseguró a Empire que Homelander se mostraá como un “maniaco homicida” tras los últimos eventos.