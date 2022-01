The amazing Spider-Man 3: la condición de Andrew Garfield para hacer la película

Spider-Man: no way home presentó el multiverso arácnido al MCU y los fanáticos no podrían estar más emocionados con el resultado. Villanos como el Duende Verde regresaron de otros mundos, pero también hubo aliados como Andrew Garfield retomando su papel como el Hombre Araña

Ciertamente, el actor se robó el protagonismo y demostró por qué merecía que Sony realice The amazing Spider-Man 3. Ahora, miles de seguidores están pidiendo su producción por medio de las redes sociales y no pierden las esperanzas.

Al respecto, Garfield conversó con Variety para agradecer la oportunidad de volver como el Hombre Araña en No way home. Además, señaló que sí estaría dispuesto a protagonizar The amazing Spider-Man 3, la cinta cancelada en 2015 por la baja recepción que tuvo su predecesora.

“Definitivamente estoy abierto a algo si se sintió bien. Peter y Spider-Man, esos personajes son serviciales”, contó el actor, quien enfatizó que quisiera ver al personaje afrontando dilemas éticos en una tercera entrega.

The amazing Spider-Man 3 iba a tener un estreno en 2016. Foto: composición/difusión

“ La clave para esto sería sentirse muy preparado y seguro de mí mismo”, fueron las últimas palabras del intérprete acerca de una posible oportunidad de regresar y contar más de esa historia. Una condición que él mismo se puso y de la que Sony debería tomar notar antes de hacer una propuesta.

Por el momento no hay un comunicado oficial por parte del estudio, pero los fans ya fantasean con la trama que tendría la película. El regreso de Emma Stone como Spider-Gwen y el antagonismo de Venom son las adiciones más pedidas hasta ahora.