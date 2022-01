Mr. Bean cumplió 67 años: Rowan Atkinson, pasiones y anécdotas del inglés más querido

Este 6 de enero, un icono británico cumplió 67 años de vida y una gran parte de esta ha sido dedicada a hacernos reír con sus actuaciones. El talentoso Rowan Atkinson nació en 1955 en Consett, Reino Unido. Es el menor de cuatro hermanos, hijos del matrimonio Ella May Bainbridge y Eric Atkinson.

Rowan Atkinson como Mr. Bean. Foto: Tiger Aspect Productions

Desde muy pequeño desbordó alegría en el colegio, pero creció y se convirtió en un joven más discreto. Rowan Atkinson no solo es un destacado actor, sino que se licenció en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Newcastle. Posteriormente decidió hacer un máster en la misma carrera en The Queen’s College de Oxford.

En un día tan especial para el comediante y sus fanáticos que lo siguen viendo, aquí te comentaremos algunos gustos, pasiones y detalles del día que fue un héroe en la vida real.

Rowan Atkinson es un coleccionista

Tal vez ya sabes que el intérprete del queridísimo Mr. Bean es un amante de los autos, a tal punto que los colecciona. Entre la lista de coches que posee Rowan Atkinson están Rolls-Royce, Jaguar, Aston Martin, Mercedes-Benz, BMW, un F1 de McLaren, entre otros.

Si te das cuenta son marcas muy reconocidas a nivel mundial. Curiosamente, hay una que podría estar en ese grupo perfectamente: un Porsche; sin embargo, al actor no le gusta: “Son coches maravillosos, pero no podría vivir teniendo uno. De alguna forma, la gente que compra Porsches, a las que no deseo ningún mal, no son mi tipo de gente”.

Algo que podemos agregar y de seguro muy pocos conocen es que su amor por coleccionar automóviles viene desde su niñez, cuando conducía el tractor de su padre.

Mr. Bean salva el día

Otro hecho que ha marcado a Rowan Atkinson y que nunca olvidará el aquella vez cuando manejó un avión sin saber cómo. En 2001, el también guionista estaba junto a su exesposa Sunetra Sastry y sus dos hijos en un avión dirección a Kenia, cuando de pronto el piloto se desmayó.

A Atkinson no le quedó de otra más que estar al mando y estabilizar como sea el avión hasta que el conductor fue reanimado. Ese día Johnny English se convirtió en un héroe.

Este es Rowan Atkinson, un hombre singular, gracioso, reservado, elegante, famoso y millonario. Larga vida a Mr. Bean.