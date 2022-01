James Bond: rechazaron la idea de Tom Holland para película de origen

No time to die fue la última película de Daniel Craig como James Bond, pero esto no significa el final para la franquicia. Los planes para el futuro del personaje están en etapas iniciales y los actores no dejan de postularse como el nuevo rostro del agente 007. Uno de estos se trata nada menos que de Tom Holland.

La estrella de Spider-Man: no way home se mostró abierto a interpretarlo e incluso confesó a TotalFilm que se acercó a Sony para proponer una historia de origen sin ninguna relación con las novelas originales del famoso espía.

No time to die fue la última película de Daniel Craig como James Bond. Foto: composición/Universal Pictures

“Tuve una junta, después o durante de Spider-Man: far from home, con Sony para proponer esta idea que se me ocurrió sobre un Bond joven. Era la historia de origen. Realmente no tenía sentido. No funcionó. Era el sueño de un niño y no creo que los herederos de Bond estuvieran particularmente interesados”, contó al medio.

Pese a que sus planes no llegaron a buen puerto, terminaron por sentar las bases para adaptar el videojuego Uncharted a la pantalla grande. “Encendió esta idea de que podrías hacer una historia sobre Nathan Drake como una de origen, en vez de como un añadido a los juegos”, enfatizó.

Uncharted, la cinta dirigida por Ruben Fleischer, tiene agendado su estreno para el próximo 18 de febrero de 2022.