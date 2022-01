El señor de los anillos: filtran detalles sobre trama y personajes de la nueva serie de Amazon

Poco a poco se van revelando nuevos detalles acerca de la serie de El señor de los anillos que Amazon Prime Video está desarrollando. The One Ring, sitio web mantenido y actualizado por fanáticos de la saga, ha filtrado la supuesta sinopsis oficial de la serie, de la que aún no hay título, con una trama que confirmaría ya dónde y cuándo tendrá lugar dentro del universo creado por J.R.R. Tolkien.

¿De qué trataría la serie de El señor de los anillos?

Según The One Ring, la serie estará ambientada miles de años antes de los eventos sucedidos en las dos trilogías : El Hobbit y El señor de los anillos; concretamente, en la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media.

“Llevará a los espectadores a una época en la que se forjaron grandes poderes, los reinos se elevaron a la gloria y cayeron en la ruina, héroes inimaginables fueron puestos a prueba, la esperanza pendía de los hilos más finos, y el mayor villano que jamás haya salido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad”, narra la sinopsis revelada.

¿Qué personajes conocidos de la saga veríamos en la nueva serie?

La comunidad The Fellowship of the Fans (que se dice está en contacto con Amazon Prime) ha dado también a conocer que Morfydd Clark será Galadriel (Cate Blanchett la representaba en las películas) y Robert Aramayo interpretará a Elrond (a quien dio vida Hugo Weaving en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson).

También se indicó que Maxim Baldry interpretará a Isildur y Lloyd Owen será Elendil. Ambos personajes fueron vistos en el prólogo de El señor de los anillos: La comunidad del anillo (Harry Sinclair y Peter McKenzie los interpretaron respectivamente en dicha cinta). Mientras que Trystan Gravelle será Ar-Pharazôn, el último rey de Númenor; y Owain Arthur dará vida a Durin, el legendario señor de los enanos, de quien conocimos las ruinas de su reino Khazad-dûm en la primera película de la saga original.

¿Cuántas temporadas y capítulos tendrá la serie de El señor de los anillos?

Después del rodaje de los dos pilotos en Nueva Zelanda bajo la dirección del español J.A. Bayona , este mes de enero empieza la grabación de las dos primeras temporadas. Se dice que Amazon planea cinco de unos 10 episodios cada una . Se espera que la primera se estrene la segunda mitad del 2022 y que alcance la calidad de las películas de Peter Jackson.

Los dos pilotos de la serie fueron grabados en Nueva Zelanda bajo la dirección del español J.A. Bayona. Foto: The Fellowship of the Fans.

Tráiler conceptual de serie de El señor de los anillos