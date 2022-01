The amazing Spider-Man 3: Andrew Garfield está dispuesto a terminar trilogía

Spider-Man: no way home trajo a Andrew Garfield como el sorprendente Hombre Araña, ocho años después de su última película como el superhéroe. Eso fue gracias a que la historia giró en torno al Spider-Verso y sus infinitas posibilidades por primera vez en live action.

Su retorno fue tan caluroso por parte de los fans que se creó una campaña viral para que Sony finalmente realice la tercera entrega de The amazing Spider-Man 3. Los pedidos son tantos que Garfield conversó con Variety sobre la posibilidad de que esto se vuelva realidad.

“Quiero decir, sí, definitivamente estoy abierto a algo si se sintió bien. Peter y Spider-Man, esos personajes son serviciales, para el bien común y para el de la mayoría. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático”, comenzó el actor.

De esa forma, aseguró que “tomaría prestado el marco ético de Peter Parker para esto, si tuviera la oportunidad de regresar y contar más de esa historia”.

El diálogo "Los quiero" que improvisó Andrew Garfield es corto, pero también emotivo. Foto: Marvel

Como se recuerda, The Amazing Spider-Man 3 fue cancelado en 2015, causando la decepción de los fanáticos y el propio protagonista. Años después de esto, puede que finalmente la saga finalice su trilogía, gracias al éxito de Spider-Man: no way home.