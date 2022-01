Willem Dafoe responde a críticas sobre su Duende Verde en Spider-Man

Duende Verde demostró por qué es el mejor villano de Spider-Man en la tercera entrega del Hombre Araña titulada No way home. La premisa del multiverso arácnido posibilitó que Willem Dafoe regrese a su famoso papel luego de 20 años y los fans no podrían estar más complacidos con la película.

En esta ocasión, el personaje ya no llevaba su vieja armadura ni casco, sino solo una capucha y unos lentes oscuros. Si bien no tenía el rostro transformado, ya guardaba mucho más semejanza a su versión original de los cómics.

En una reciente entrevista con The New York Times, Dafoe rememoró su experiencia durante la realización de Spider-Man (2002). En esa línea, también dijo estar consciente de que dicho casco recibió críticas y quizás sea la razón por la que decidieron cambiar su apariencia en Spider-Man: no way home.

“Debo ser honesto, soy consciente de que hubo algunas críticas a esa máscara (del Duende Verde) en la original. Lo escuchamos lo suficiente como para que probablemente fuera una consideración, cambiarlo un poco. No pienso en eso porque no pienso en ser muy expresivo con mi cara. Mi rostro sigue a mi corazón. Es solo una expresión de lo que estás sintiendo”, contó al medio.

Duende Verde, antes y después. Foto: composición LR/ Sony / Marvel

¿De qué trata Spider-Man: no way home?

Luego de que Mysterio revela la identidad superheroica de Peter Parker al mundo, el protagonista busca solucionarlo con un poderoso hechizo de Doctor Strange. Sin embargo, todo sale mal y llegan amenazas de otro mundos alternos que pondrán a prueba al Hombre Araña.