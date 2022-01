Spider-Man no way home: inédito video de cómo se hizo el regreso de Andrew y Tobey

Spiderman no way home ha sido un éxito total para Marvel y Sony. No solo ha empezado una campaña para recibir una nominación al Oscar, sino que con el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire, también ha provocado que los fanáticos unan sus voces para que los estudios hagan Spider-Man 4 y The Amazing Spiderman 3. A la par de esta emoción, una miembro de la producción subió un video inédito de la escena en la que ambos héroes hacen su regreso.

La película protagonizada por Tom Holland aún se encuentra vigente en salas de cine durante su cuarta semana desde su estreno el 17 de diciembre de 2021.

Tan grande han sido sus ganancias (más de 1 billón a nivel mundial) que incluso se especula que el retraso de Morbius habría sido por el éxito de No way home.

Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecieron en Spider-Man: no way home para formar un equipo con Tom Holland. Foto: Marvel Studios

¿De qué trata el video inédito?

Ashley Morgan, asistente de dirección de Jon Watts en Spiderman no way home, publicó un video del detrás de cámaras del momento del filme que hizo gritar a millones de fans en el cine.

Andrew Garfield aún tiene el potencial para volver en una película más, pero hay muchos riesgos en hacer una tercera parte. Foto: Sony Pictures

Las imágenes muestran al equipo de producción en la escena donde Andrew Garfield y Tobey Maguire entran a la sala de la abuela de Ned a través de los portales dimensionales.

Se aprecia de espaldas a Ned Leeds — el posible próximo Hobgoblin — interpretado por Jacob Batalon recibiendo instrucciones.

Sin embargo, en el video de apenas 15 segundos, no se logra ver por ningún lado a Andrew Garfield ni a Tobey Maguire. ¿Será que existe otro video con ambos Spiderman?