Rebelde en Netflix: el mensaje de Bárbara Mori a su hijo por el papel de Esteban

La nueva adaptación de Rebelde ya se encuentra disponible en Netflix. La producción que cuenta con 8 episodios nos trae a una nueva generación de alumnos del Elite Way School, quienes tratarán temas de interés social en relación al amor, la sexualidad y la música.

En ese sentido, uno de los personajes que más destaca es el protagonizado por Sergio Mayer Mori, quien es el hijo de Bárbara Mori, actriz famosa por participar en telenovelas mexicanas, siendo la que tuvo mayor alcance mundial, Rubí. La interprete de 43 años no dudó en usar sus redes sociales para mostrar lo orgullosa que se siente por su hijo.

Barbara Mori junto a su hijo Sergio Mayer Mori. Foto: @smayermori/Instagram

¿Cuál fue el mensaje de Bárbara Mori para su hijo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la interprete compartió dos fotos de su hijo Sergio. Una de estas estaba acompañada con el siguiente mensaje: “Felicidades amor mío, por todo el esfuerzo y la entrega que le pusiste a este proyecto! So proud of you, baby!”.

Barbara Mori y el mensaje a su hijo por su papel en Rebelde. Foto: @delamori/Instagram

Barbara Mori y el mensaje a su hijo por su papel en Rebelde. Foto: @delamori/Instagram

Sergio Mayer Mori como Esteban

Esteban es el compositor de la nueva banda que se formará en el Elite Way School. Antes de ingresar a la institución habría conseguido un lugar en un conservatorio como pianista, por lo que muchos de sus compañeros se cuestionan qué hace en la institución cuando podría estar en un lugar con más prestigio para la música. A diferencia de sus compañeros, él no proviene de una familia con dinero, por lo que tendrá que encontrar su identidad.