Morbius: retraso de la película habría sido por Spider-Man: no way home

Una vez más Morbius retrasa su lanzamiento en cines. La cinta estaba programada llegar en julio de 2020; sin embargo, diferentes motivos han llevado al largometraje postergar su estreno cinco veces. Ahora, el filme protagonizado por Jared Leto se podrá ver en la pantalla grande a partir del 1 de abril de 2022 . Si bien se explicó que el motivo fue a los nuevos casos de coronavirus, un nuevo informe indica que todo se relacionaría con Spider-Man: no way home.

Según dijeron desde el medio Deadline, el éxito de la película de Tom Holland sería la verdadera razón por la que Sony decidió postergar el lanzamiento de Morbius hasta abril de este año.

“Hasta ahora la película de Tom Holland ha recaudado más de 1.370 millones de dólares en todo el mundo y parece continuar haciendo grandes cifras en las pantallas que antes estaban reservadas para Morbius”, indica el texto.

Bajo esta premisa, Sony habría dado mayor tiempo a No way home para que siga aumentando sus ingresos por las ventas en taquilla. Cabe resaltar que esta no sería la primera vez que Morbius sufre un retraso por otra película.

Recordemos que en enero de 2021 la compañía movió el estreno de Venom 2: let there be Carnage para octubre del mismo año, decisión que afectó el lanzamiento de Morbius para 2022.

¿Qué veremos en la película Morbius?

El filme gira alrededor del bioquímico Michael Morbius, quien posee una extraña enfermedad sanguínea que lo vuelve cada vez más débil y que podría llevarlo a la muerte. Debido a la desesperación por salvarse, el científico fusiona su ADN con el de los murciélagos, convirtiéndose así en el temible vampiro.