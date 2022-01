Invincible 2: Steven Yeun reveló que todavía no graban las voces para la serie animada

Desde el estreno de Invincible en abril de 2021, se dio conocer que la serie animada había renovado por dos temporadas más. Como era de esperar, la caricatura fue todo un éxito y los fans ansían más que nunca su regreso para saber qué hará el superhéroe principal luego de los últimos acontecimientos. Ante esto, el actor de voz, Steven Yeun, quien le da vida a Mark Grayson dio algunas actualizaciones sobre el programa.

Según comentó Yeun para Collider, la serie de Amazon Prime Video todavía no ha dado los primeros pasos con respecto a su producción, por lo que lanzamiento en el streaming podría tardar más de esperado.

Invincible, temporada 1 llegó en abril de 2021. Foto: Amazon Prime Video

“No hemos comenzado. Sé que empezaremos pronto en algún momento. He hablado con Robert Kirkman aquí y allá. Está muy emocionado por eso. Cree que la temporada 2 será incluso mejor que la temporada 1, lo cual no tengo ninguna duda sobre eso”, explicó.

El artista mencionó también sobre la historieta original. “Si vas a su material original, Invincible es un cómic increíble, y solo pensar en cuánta historia no se ha contado en esa carrera va a ser una locura. Estoy realmente emocionado por eso“.

Asimismo, Yeun confesó que le sorprendió la gran aceptación de Invincible. “No esperaba este nivel de respuesta. Eso no quiere decir que pensara que el espectáculo no sería disfrutado. Simplemente no sabía cuántas personas acudían a él de esa manera. Para mí, creo que habla del apetito de Estados Unidos por la animación para adultos ahora, lo cual es realmente genial”.

Hasta el momento, solo queda esperar una nueva información sobre la serie animada para conocer finalmente cuándo será su lanzamiento en Amazon Prime Video.