Eddie Redmayne cumple 40 años de edad: conoce sus 5 personajes más ‘fantásticos’

Versátil y carismático, así es el actor británico Eddie Redmayne, quien este 6 de enero cumple 40 años de vida y ha conquistado Hollywood por su amabilidad delante y detrás de cámaras, y a sus fans por su estilo nerd acompañado de una sutil torpeza, como la de su personaje en la saga Animales fantásticos.

Edward John David Redmayne nació en Londres, Inglaterra, el 6 de enero de 1982 y, en solo 12 años de carrera artística, el también modelo británico ya ha ganado el Premio Óscar, Globo de Oro, Premio del Sindicato de Actores, BAFTA, Premio Tony y otros siete galardones internacionales más entre cine y teatro.

Actualmente, se encuentra en cartelera teatral en Londres con una nueva versión de Cabaret, en donde la crítica especializada solo ha alabado su genial interpretación de Emcee, el personaje que narra la historia. Y lo veremos pronto nuevamente en la saga Animales fantásticos, esta vez en Los secretos de Dumbledore. Por ahora, conozcamos sus cinco personajes e interpretaciones ‘fantásticas’.

1. La teoría del todo (de James Marsh, 2014)

Basada en el libro Travelling to infinity: my life with Stephen, se trata de las memorias de Jane Hawking. Narra la historia real del famoso astrofísico Stephen Hawking y su relación con su esposa, Jane Wilde, la estudiante de arte de la que se enamoró mientras estaban en Cambridge en los años 60.

Fue a los 21 años de edad cuando Hawking recibió la noticia: padecía esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. En ese momento, Jane decidió incansablemente estar a su lado. En una actuación que le valió múltiples premios a nivel mundial, entre ellos el Óscar, Redmayne entró por la puerta grande a Hollywood.

2. La chica danesa (de Tom Hooper, 2015)

En la Dinamarca de los años 20, una pareja de pintores formada por Einar (Eddie Redmayne) y Gerda Wegener disfruta de su éxito. Un día, la modelo a la que ella había contratado para retratar en sus cuadros canceló la cita y necesitaba terminar esas pinturas a tiempo. Para que pueda finalizar su trabajo, la artista le preguntó a su marido si no le importaría ponerse medias y zapatos de mujer por unos instantes, a lo que él accedió sin problema, esta acción desencadenó el despertar de un anhelo largamente escondido por él: su deseo de ser mujer.

Aunque por su gran interpretación de Lili Elbe, considerada la primera mujer transexual conocida, volvió a estar nominado a los Premios de la Academia y ganó otros. Actualmente, el actor reconoce que se arrepiente de haberlo hecho y no dejar el puesto a un verdadero actor transgénero.

3. Mi semana con Marylin (de Simon Curtis, 2011)

Antes de su despegue internacional, ya lo habíamos visto en esta cinta independiente que arrasó de forma positiva con la crítica. En el verano de 1956, el joven Colin Clark (Eddie Redmayne), procedente de Oxford, busca el éxito en la industria cinematográfica y trabaja como asistente en una producción en donde conoce a dos grandes estrellas: Sir Laurece Olivier (Kenneth Branagh) y Marilyn Monroe (Michelle Williams), quien se encontraba en este momento de luna de miel con su nuevo esposo, el dramaturgo Arthur Miller.

4. El juicio de los 7 de Chicago (de Aaron Sorkin, 2020)

Redmayne forma parte de un gran reparto en esta cinta que se estrenó en tiempos de pandemia y que fue una de las favoritas en la temporada de premios. La película cuenta la historia del grupo conocido como los Chicago Seven, un conjunto de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam, acusados de conspiración por cruzar fronteras para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago.

El reparto incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, y Eddie Redmayne, quien es uno de los actores principales e interpreta a Tom Hayden, líder y presidente de la organización Students for a Democratic Society (SDS).

5. Animales fantásticos y dónde encontrarlos (de David Yates, 2016)

Esta película del género épico-fantástico, dirigida por David Yates y escrita por J. K. Rowling, se inspira en el libro del mismo nombre de la famosa escritora de Harry Potter y está protagonizada por Eddie Redmayne secundado por un gran elenco: Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler, Colin Farrell y Ron Perlman.

En 1926, los animales mágicos del magizoólogo Newt Scamander (Redmayne) son liberados en Nueva York, donde la comunidad mágica está amenazada con quedar expuesta mientras que los No-Majs solo piensan en exterminarlos.