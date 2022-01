¿Shuma Gorath o Gargantos? Entérate de qué monstruo aparecerá en Doctor Strange 2

A través de artes promocionales y del nuevo tráiler de Doctor Strange in the multiverse of madness, se ha confirmado la identidad del villano que aparecerá en la nueva película del UCM. Su nombre es Gargantos, pero, ¿por qué Marvel elegiría a un personaje secundario para ser uno de los enemigos de Doctor Strange? La respuesta es que no se trata realmente de Gargantos, sino de Shuma Gorath, un enemigo muy poderoso del hechicero.

Arte promocional de Gargantos para Doctor Strange in the multiverse of madness. Foto: @DrSrtangeUpdate/Twitter

Gargantos vs Shuma Gorath

Según el medio The Direct, el motivo por el cual la criatura que aparece en el tráiler de Doctor Strange 2 lleva el nombre de Gargantos y la apariencia de Shuma Gorath tiene que ver con un tema de derechos de autor.

Shuma Gorath es un nombre tomado del relato escrito por Robert E. Howard en 1967, llamado La maldición de la calavera dorada, donde aparece Kull, ‘el Conquistador’. Seis años después, Shuma Gorath aparece en los cómics de Doctor Strange de Marvel Comics. Howard es responsable de las numerosas aventuras de Conan, ‘el Bárbaro’, personaje del cual Marvel obtuvo nuevamente los derechos en 2018.

Gargantos y Shuma Gortah. Foto: Marvel Comics

Sin embargo, los derechos del live action serían todo un tema aparte. Netflix adquirió los derechos animados de Conan en 2020, ya que actualmente la plataforma se encuentra desarrollando una serie live action del personaje. Pero en 1997, Universal Pictures sacó una cinta de Kull, ‘el Conquistador’, donde aparece Shuma Gorath por primera vez, por lo que los derechos del personaje le pertenecerían a Universal.

En ese sentido, Marvel Studios tomó la decisión de colocar el nombre de Gargantos a una criatura con la apariencia de Shuma Gorath, con el fin de evitar problemas legales por los derechos.