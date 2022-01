Andrew Garfield improvisó diálogo en Spiderman 3: actor reveló momento que regaló a fans

Ya se ha hablado de manera extensa sobre Spiderman no way home, desde la campaña de Marvel y Sony para su nominación al Oscar, hasta su acaparador éxito frente al retraso de Morbius. Entonces, ¿qué había quedado pendiente? Una entrevista con nada más y nada menos que Andrew Garfield, quien confesó que improvisó una conmovedora escena de la película.

El protagonista de la saga The Amazing Spiderman rompió su silenció frente a Variety, a quien le concedió una entrevista en la que reveló varios puntos sobre su experiencia en el filme.

El regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire fue una de las cosas más anticipadas en 2021 y para el actor —también protagonista de Tick, tick... boom!— fue un gran logro actuar junto a sus compañeros arácnidos.

Tobey Maguire y Andrew Garfield. Foto: Twitter

“Logramos conseguir algo que no es solo aparecerse y decir “¡Hola! ¡Adiós!” , expresó Garfield sobre el peso de su rol y el de Maguire en No way home.

La experiencia con el trío de arácnidos

A pesar del profesionalismo del trío de arácnidos, Andrew confesó que fue “hilarante” el momento en que los tres compartieron escena usando sus respectivos atuendos.

Andrew Garfield en Spiderman no way home. Foto: Twitter

“Te conviertes en un fan y dices: ‘¡Oh, Dios mío, estamos todos juntos en los trajes y ‎estamos haciendo lo de señalar!’ ”, contó Garfield.

Asimismo, también explicó que fue muy emotivo tener a Amy Pascal, la productora de Sony Pictures, en el set, pues ella más que nadie ha visto a todas las generaciones de Spiderman desde el comienzo.

El emotivo y divertido diálogo improvisado

Andrew Garfield ha confesado ya en más de una ocasión su profundo amor por Spiderman. Para el actor, el personaje formó parte importante de su infancia.

De tal manera, su emoción al estar frente al veterano Tobey Maguire y el joven Tom Holland, provocó que improvisara un diálogo en uno de las últimas minutos de la cinta.

Se trata de la escena en los andamios, cuando los tres Peter Parker discuten cómo trabajar en equipo para vencer a los villanos.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en Spiderman no way home. Foto: Twitter

‎”Hay una línea que improvisé en la película , mirando [a Maguire y Holland] y les digo que los amo . Eso era solo yo, amándolos”, reveló Garfield.‎