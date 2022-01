The Batman: nuevo teaser muestra la química entre Batman y Catwoman

Un nuevo avance de la película protagonizada por Robert Pattinson presenta a ambos personajes en acción. Además, declaraciones inéditas de los personajes son publicadas.

El tráiler oficial de The Batman se llama: the Bat and the Cat. Foto: Warner Bros. Pictures

The Batman es dirigida por Matt Reeves y nos presentará a los personajes de Bruce Wayne, Selina Kyle, el Acertijo y el Pingüino, tal como vimos en su reciente tráiler estrenado el 27 de diciembre. La cinta promete ser más oscura que las anteriores. Ahora, un nuevo avance nos muestra el trabajo en conjunto de Batman con Catwoman, además de la química que manejan. La película llegará a los cines el 4 de marzo de 2022. PUEDES VER: Globos de Oro 2022: ceremonia no tendrá alfombra roja, estrellas, ni prensa acreditada Robert Pattinson como Bruce Wayne en nuevo tráiler de The Batman: the Bat and the Cat. Foto: Warner Bros. Pictures Nuevo teaser de The Batman La cuenta oficial de Twitter del largometraje lanzó un pequeño teaser llamado Duet, dedicado completamente a Bruce Wane y Selina Kyle. Con solo 30 segundos de duración, el avance pretende mostrar la química que existe entre ambos. El anuncio es una versión corta del tráiler más reciente de The Batman, aunque con algunas secuencias nuevas. Paul Dano como el Acertijo El actor que interpreta al Acertijo dijo en una entrevista con ComicBook.com: “Me sorprendió y, francamente, pensé que era mejor de lo que tenía derecho a ser. Además de hacer contacto con el universo, el arquetipo, el mundo, los fans, Matt ofrece algo que proviene de un lugar real de instinto, corazón y psicología”. El Acertijo en nuevas imágenes de The Batman por la revista Empire. Foto: Twitter/@TaurooAldebaran Colin Farrel como el Pingüino Por su parte, Colin Farrell, quien hace de el Pingüino expresó lo siguiente: “Hay una fractura en el centro de Oz, que alimenta su deseo y ambición de ascender dentro de esta camarilla criminal. A dónde va ese aumento (...). Me encantaría poder explorar eso en la segunda película, si es que llega a suceder”. El Pingüino en nuevas imágenes de The Batman por la revista Empire. Foto: Twitter/@TaurooAldebaran Zoë Kravitz como Catwoman La actriz comentó que desea traer desde cero al personaje de Catwoman: “Realmente quería sumergirme en quién es ella como ser humano. Hay un gran momento en el que ves que tiene toneladas de gatos y realmente quería adentrarme en la psicología de eso. ¿Por qué tiene todos estos gatos? Y cuando veas la película, verás que está completamente conectada a quién es ella como ser humano”. “A menudo, cuando un actor quiere un papel, tendemos a asentir y sonreír y decir que sí a todo, pero traté de hacer algo un poco diferente, para mí de todos modos, que era tratarlo como si ya tuviera el papel y diera notas, para que Matt realmente pudiera tener una idea de lo que es trabajar conmigo”, comentó. Zoë Kravitz: "Observamos a gatos, a leones y cómo pelean. Hablamos acerca de lo que realmente puedes hacer cuando tienes mi tamaño y Batman es mucho más grande que yo". Foto: Warner Bros.