Spiderman podría tener cuarta entrega: fans de Tobey Maguire hacen pedido a Sony

Spiderman: no way home presentó no solo a Tom Holland como el superhéroe arácnido titular, sino que también confirmó el Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas versiones del ‘Trepamuros’. La nostalgia que trajo la película ha despertado las ansias del público por ver a estos dos últimos actores en secuelas para sus propias franquicias.

No way home confirmó el Spider-Verse con Tobey Maguire junto a Andrew Garfield. Foto: Marvel Studios

Si bien existen algunos reportes que deslizan la posibilidad de ver a Maguire y a Garfield en nuevos proyectos del UCM, la verdad es que el éxito de No way home podría no solo motivar a que tengan breves apariciones en otras historias, sino a que se considere dotarlos de nuevas aventuras en solitario.

Por lo pronto, y tras varios días desde que un reporte indicó que Sony estaría pensando en desarrollar Spiderman 4, en Twitter se ha hecho tendencia el hashtag #MakeRaimiSpiderMan4, con el cual los fanáticos de Maguire esperan que el estudio retome los planes de la continuación fallida.

Fans piden Spiderman 4 con Tobey Maguire. Foto: captura de Twitter

Pese a que no se sabe hasta qué punto los rumores se vayan a concretar, esta no es la primera vez que los seguidores de ‘Spidey’ reclaman más aventuras del arácnido.

Hace algunos días también se hizo tendencia el hashtag #MakeTASM3, con el cual los admiradores de Garfield hicieron el ferviente pedido por The Amazing Spiderman 3.

¿Por qué cancelaron Spiderman 4?

No es un secreto que Spiderman 3 fue decisiva en el debate de continuar con más películas con Tobey Maguire o apuntar a un reboot. Aun así, Sam Raimi, director de la trilogía, decidió ponerse manos a la obra, pese al fracaso de la tercera entrega.

Sin embargo, pronto caería en la cuenta de que era mejor no trabajar en un proyecto que se balanceaba entre el fracaso asegurado y una historia sin mayores luces de genialidad.

Sam Raimi reveló por qué no se realizó Spiderman 4. Foto: Difusión

“Realmente fue la más amistosa y poco dramática de las rupturas: fue simplemente que teníamos una fecha límite y no pude hacer que la historia funcionara al nivel que yo quería. Estaba muy descontento con Spider-Man 3, y quería que Spider-Man 4 terminara con una nota muy alta, el mejor Spider-Man de todos”, reveló Raimi a la revista Vulture en 2013.

“No pude elaborar el guion a tiempo, debido a mis propios fallos, y le dije a Sony: ‘No quiero hacer una película que no sea genial, así que creo que no deberíamos hacer esta película. Sigan adelante con su reboot, que han estado planeando de todos modos’. (…) Así que nos fuimos en los mejores términos, ambos tratando de hacer lo mejor para los fans, el buen nombre de Spider-Man y los estudios Sony”, agregó.

De ese modo, Spiderman 4 no escaló más y se procedió a llevar a cabo la versión reimaginada con Andrew Garfield, la cual tampoco recibió la respuesta esperada y se dejó en tan solo dos entregas.