‘Spider-Man: no way home’: ¿realmente merece un premio Oscar?

Diciembre de 2021 dejó bien en claro que la película más taquillera de ese año fue Spider-Man: no way home. Con el éxito de la cinta, ahora Marvel y Sony han iniciado una campaña para que la trama protagonizada por Tom Holland, en compañía de Andrew Garfield y Tobey Maguire, consiga una nominación al Oscar. Esto nos lleva a pensar en una sola pregunta: ¿realmente merece un Premio de la Academia?

En esta nota hacemos un repaso por los aspectos que podrían definir su nominación y las razones por las cuales debería o no recibir una estatuilla de oro.

¿Qué dice la crítica de la película?

Para determinar si Spiderman no way home merece o no un premio Oscar, primero hay que analizar qué es lo que dice la crítica especializada de portales dedicados al rubro de las reseñas.

Portal Puntaje de la crítica Puntaje de la audiencia Rotten Tomatoes 94% / 100 98% / 100 Metacritic 71 / 100 8.8 / 10.00 IMDb 8.8 / 10 8.8 / 10 FilmAffinity 7.5 / 10 7.5 / 10

Como se puede apreciar en el cuadro de arriba, algunos de los portales más conocidos e importantes de cine colocan tanto a la crítica como a la audiencia a favor de Spider-Man: no way home.

No se trata de un largometraje perfecto por parte de Marvel y Sony, pero por lo que dicen los números sí se refleja como una de las mejores películas de la historia del UCM.

La temática de la cinta

Basta con ver hacia atrás para darse cuenta de que la Academia siempre nomina películas que giran en torno al drama, a excepción de las categorías de efectos especiales, maquillaje y sonido.

Fuera de las anteriores, es raro ver a una cinta de superhéroes nominada. Lo más cercano a eso fue la nominación de Joker, que en sí no tenía nada que ver con superhumanos o cosas parecidas.

Tom Holland en Spider-Man: no way home. Foto: Marvel

Entonces, basándonos en el drama, ¿es realmente Spiderman: no way home una cinta dramática? La respuesta corta a esto es sí.

Si bien es cierto que tiene demasiados rasgos fantasiosos por el género, este no deja de ser un filme sobre la transformación del joven Peter Parker.

Tom Holland despliega una emocionante historia como Peter Parker y Spiderman en No way home. Foto: Marvel.

Hay momentos sumamente dramáticos que son característicos de una historia de Spiderman, por lo que este aspecto podría ser clave en la elección de la Academia sobre el Oscar.

Actuaciones: ¿memorables u olvidables?

Casi todas las cintas que han ganado el Oscar a mejor película han sido también nominadas a mejor actor o mejor actriz.

Visto desde este punto, ¿hay realmente alguna actuación que sobresalga y sea digna de una estatuilla de oro?

A nuestro parecer, hay momentos emotivos y destacables, pero realmente la cinta carece de alguna interpretación realmente extraordinaria.

Los Peter Parker despidiéndose para regresar a su universo. Foto: Marvel Studios

Quizás el carisma y emotividad de Andrew Garfield o la macabra actuación de Willem Dafoe como el Duende Verde podrían estar en la mira de la Academia.

Sin embargo, esto nos lleva a pensar: ¿no debería ser el protagonista el actor más destacable dentro de su propia cinta?

Tom Holland logra consolidarse como un gran Spiderman en No way home, pero lo cierto es que no resalta por tener una gran actuación.

Efectos especiales

En cuanto a efectos especiales, la historia es diferente. El nivel de VFX que ha alcanzado Marvel en Spiderman no way home es increíble.

La proyección astral de Peter. Foto: Marvel Studios

Quizás sea difícil impresionarse por este aspecto hoy en día, en especial a lo que nos tienen acostumbrados grandes producciones como las de Marvel.

A pesar de lo anterior, es innegable que el nivel del trabajo digital es realmente alto, tanto en las peleas como en otras secuencias con los portales y demás.

Otras categorías

No hay mucho más que decir respecto de otras categorías del Oscar para las que podría ser nominada No way home.

Zendaya y Tom Holland antes de tener un relación sentimental, fueron muy buenos amigos. Foto: Marvel Studios

En cuanto al sonido, no hay realmente nada que destacar. El vestuario no tiene nada espectacular y en cuanto a guion quizás podría conseguir una nominación, pero hay ciertas partes forzadas.

Respecto de la banda sonora, diseño de producción, montaje, fotografía y diseño de producción, el filme de Marvel y Sony lo hace bien, pero tampoco hay nada increíble.

Una buena oportunidad podría surgir en la categoría mejor actor de reparto, por las actuaciones de Andrew Garfield, Tobey Maguire, Alfred Molina o Willem Dafoe.

Conclusión: ¿merece o no un Oscar?

Spiderman no way home ha conseguido ganarse la aprobación general de la audiencia y de la crítica.

La película tiene algunas cualidades destacables, pero realmente no sobresale en nada que provoque pensar que merece una nominación al Oscar.

Fans esperan que Spider-Man: no way home esté nominado en la próxima entrega de los premios Oscar. Foto: composición/Sony/Marvel

Es más, dicha idea no resonó entre los fans sino hasta que Marvel y Sony propusieron la idea y lo hicieron público.

Esto no quiere decir que sea una película mala ni mucho menos una más en el UCM, pues es todo lo contrario, teniendo en cuenta su preventa y su recaudación.

Su cuota de dramatismo, algunas interpretaciones del reparto y sus excelentes efectos especiales podrían hacer que la Academia considere darle una estatuilla en ciertas categorías.

De esta manera, llegamos a la conclusión de que sí merece ciertas nominaciones a un Oscar, pero no por mejor película ni mucho menos por mejor actor o actriz, que son las más llamativas en los premios.