Spider-Man: artista de Marvel revela cómo luciría Tom Holland con el traje simbionte de Venom

Spider-Man: No Way Home ya se convirtió en la película más exitosa en ser estrenada en cines en tiempos de pandemia, además de dejar satisfechos a los fans del hombre arácnido y a buena parte de la crítica especializada. Y por si fuera poco ha dejado abiertas varias puertas para el futuro del superhéroe en el cine.

Se ha dicho que habrá otra trilogía con Tom Holland, pero lo único cierto es que Marvel Studios, junto a Sony Pictures, ya trabaja en una cuarta cinta que tendría mucho que ver con una de las escenas poscréditos de la película.

Una de estas escenas poscréditos de Spider-Man: no way home muestra a Eddie Brock/Venom de regreso a su universo tras el hechizo de Doctor Strange, dejando una pequeña muestra del traje del simbionte en el UCM, lo que da pie a que el Spider-Man de Tom Holland se una a él, en clara referencia al Spider-Man del traje negro de los cómics.

El artista Thomas du Crest compartió su visión en su cuenta personal de Twitter sobre cómo luciría el actor con dicho traje, en la cual avisó de que se trata de un trabajo conceptual que hizo para Spider-Man: no way hHome que finalmente no se usó, pero que puede adelantar lo que está por venir en próximas películas del Hombre araña.

While I wait for the greenlight to show the work I did for #spidermannowayhome , here is a small take on what might come next 😉#spiderman #nowayhome #venom #darksuit #symbiote #tomholland #conceptart #spiderman4 #artistsontwitter #characterdesign #artwork #spiderverse pic.twitter.com/ftBEqhKR5v