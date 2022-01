Rebelde en Netflix: ¿Luka es hijo de Mía Colucci? Franco Masini responde al misterio

Tras el anuncio de un primer tráiler oficial, Rebelde finalmente ha llegado a Netflix. Esta nueva apuesta del gigante del streaming, a diferencia de otras versiones, es un reboot de la serie mexicana. Por ello, muchos se preguntan por la nueva Mía Colucci, ya que fue quien se robó la atención de todo el mundo gracias a la interpretación de Anahí Puente.

Si bien en esta continuación no tenemos a una Mía, el reparto incluye —además de algunos emocionantes cameos— a Franco Masini como Luka Colucci. El apellido del egocéntrico personaje es lo que ha despertado la curiosidad entre los fanáticos de la trama de 2004, quienes se preguntan cuál es la relación entre ambos.

Luka Colucci es interpretado por Franco Masini. Foto: Netflix

Quién es Luka Colucci

El simple hecho de que Luka se apellide Colucci plantea una clara hipótesis: es el hijo de Mía.

Aunque esto no es verdad, ya que —en entrevista con la revista ELLE— el actor que interpreta al joven en la ficción, Franco Masini, confirmó que su papel es el primo de la carismática cantante de RBD. Además, reveló cómo se sintió cuando se enteró de que estaría en la versión de Netflix.

“La verdad que estuvo bueno porque todos saben quién soy cuando digo Luka Colucci. Justamente lo que tiene esto es que mezcla a la Colucci que todos conocemos con un nuevo Colucci, que es este que soy yo, que es Luka, y cómo se va involucrando en este universo que todos conocemos. Creo que eso es un plus que tiene la serie que me parece interesante. Saber que hay cosas que sí estaban en el primer Rebelde, como el nombre del colegio”, detalló.

Franco Masini confirma que Luka es primo de Mía Colucci. Foto: Instagram/@francomasini

Qué fue de la vida de Anahí Puente tras Mía en RBD

Es innegable que Rebelde de 2004 fue un trampolín a la fama para sus estrellas, especialmente para Anahí Puente, recordada por haber dado vida a la famosa Mía Colucci.

Sin embargo, por más alegría que le dio a sus fans en sus años como celebridad de la serie, la artista actualmente se encuentra alejada del mundo del entretenimiento. Así lo dejó en claro en entrevista con el programa Hoy.

“Hubo cosas un poco rudas a veces, que no fueron tan lindas o que marcan de una forma no tan positiva. Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, un descanso”, manifestó.

Anahí Puente protagonizó la telenovela Rebelde en la que interpretó el personaje de Mía Colucci. Foto: Canal Hola

A ello agregó que los proyectos en los que decide participar los evalúa en función a qué tanto tiempo le demandarán, puesto que su principal enfoque está en su familia.

Sus últimas actuaciones fueron en Dos hogares; Lola, érase una vez; Lucky ladies; y otros contados títulos.

Dónde ver el nuevo remake de Rebelde

Para alegría de los fanáticos, Rebelde 2022 ha estrenado sus episodios completos en Netflix este 5 de enero. Para acceder al catálogo de contenido de la plataforma solo es necesario contar con una suscripción de pago.