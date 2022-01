Cobra Kai 4 redimió Karate kid 3: Ralph Macchio no es fan de la película

Cobra Kai demostró que no tiene debilidades en un explosiva temporada 4. Cuando se creía que faltaban ideas, la exitosa serie de Netflix trajo de regreso a Terry Silver como el nuevo villano para aprovechar los eventos de la tercera entrega titulada Karate kid III: el desafío final de 1989.

Para varios fans, dicha película fue interesante porque exploró el lado más oscuro de Daniel LaRusso como aprendiz del dojo Cobra Kai. Sin embargo, el actor Ralph Macchio ha declarado que no fue fan por el desarrollo que tuvo su personaje. Estas fueron sus palabras para The Hollywood Reporter:

“No fui un fanático de cómo resultó Karate Kid III. Sentí que la historia solo se repetía a sí misma y no era un avance para el final de LaRusso. Y en cuanto a la producción, se estaba escribiendo de una manera y luego se cambió de otra manera. No fue un viaje fácil. Al final, hubo partes del personaje que no acepté tan bien como lo hice con la original y la primera secuela. No la pongo en la parte superior de mi currículum”.

Para su alegría, Cobra Kai llegó para reforzar ideas o redimir errores de la saga de películas originales. Ahora que la tercera entrega sirve como inspiración de Cobra Kai IV y V, espera que haya más capas de profundidad.

Karate kid 3 fue dirigida por John G. Avildsen. Foto: Columbia Pictures

“Hay un elemento más grande que la vida en Cobra Kai. Cuando lo desglosas, es un poco ridículo, ¡pero por eso es tan divertido! Entonces, tomas un personaje como Terry Silver para este programa, con esos elementos más grandes que la vida y su relación con Daniel, luego agregas esas capas de complejidad a su maldad. Y ahora se convierte en una actuación refinada”, explicó.

Como si esto fuera poco, también señaló que la perspectiva de Daniel como adulto permite agregar otros intereses y elementos sobre sus propios hijos y estudiantes, tal como podemos ver en la cuarta temporada del programa.