The Batman de Matt Reeves: nuevas imágenes del Hombre Murciélago, el Acertijo y Catwoman

Ya estamos en el 2022 y los fans de DC Comics lo saben, pues varias producciones junto a Warner Bros llegan a la pantalla gigante y, pasadas unas semanas, al streaming. Una de ellas es The Batman, de Matt Reeves, que hasta ahora sigue prometiendo ser una de las versiones más oscuras del Hombre Murciélago.

Batman y Catwoman protagonizan el nuevo y último tráiler de The Batman. Foto: Twitter/@empiremagazine

Solo hace una semana se estrenó un nuevo tráiler de The Batman, titulado The Bat and the Cat. No obstante, no era para menos ese nombre, ya que las imágenes mostraron mucho de lo que veremos en unos meses entre Bruce Wayne y Selina Kyle.

Además, el adelanto reveló más sobre el joven Bruce Wayne, ya que no solo lo vimos con el traje, sino también como un ciudadano normal. Alfred, su mayordomo, mentor y figura paterna, tiene un secreto que ocasionará, al parecer, el distanciamiento del ‘Justiciero’. Y el Acertijo sabe el verdadero nombre de Batman.

El Acertijo en nuevas imágenes de The Batman por la revista Empire. Foto: Twitter/@TaurooAldebaran

Por si fuera poco, este martes 4 de enero, tres nuevas fotos promocionales del ‘Caballero de la Noche’, Gatubela y The Riddler salieron a la luz en un perfecto blanco y negro, con lo que alude a la novedosa y tan esperada versión de Matt Reeves.

Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis y más conforman el reparto de nivel. The Batman llegará a los cines el 4 de marzo de este año 2022. Igualmente, estará disponible en HBO Max a partir del 19 de abril.

Batman. Nueva imagen promocional de The Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

Catwoman. Nueva imagen promocional de The Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

The Riddler. Nueva imagen promocional de The Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

The Batman: the Bat and the Cat