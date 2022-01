Sony y Marvel van por el Óscar: Spider-Man 3 inicia campaña por nominaciones

Sony y Marvel Studios comienza su campaña para ser parte de los diversos premios en la industria del cine. La carta principal será Spider-Man: no way home, la cual apunta a tener una nominación al Óscar a mejor película.

Solo han pasado unas pocas semanas desde que la tercera película en solitario del Hombre Araña con Tom Holland llegó a los cines, pero con la crítica y la taquilla a su favor, todo indica que el objetivo no estaría tan lejos.

Días atrás, se informó que Sony y Marvel planeaban darle a Spider-Man: no way home un gran impulso para tratar de conseguir una nominación al Óscar a mejor película. Como recoge The Hollywood Reporter, las productoras buscan que la nueva cinta de Spidey sea reconocida e integre una de las categorías más peleadas de la gala de premios.

¿Spider-Man será la carta fuerte de Marvel para ingresar a los Óscar? Foto: @mavericksmovies

“Solo porque sean de un género determinado no significa que no sean películas de calidad“ , dice Pascal, quien en Sony presidió las campañas para los eventuales nominados al Oscar a mejor película The social network, Moneyball, Zero dark thirty, Captain Phillips y American Hustle. “Todos nos dedicamos a este negocio para hacer películas que la gente quiera ver, que haga que la gente sienta cosas, y creo que Spider-Man lo hace legítimamente”, agregó.

Kevin Feige y Tom Rothman, representantes de Sony y Marvel, recordaron las 11 estatuillas que se llevó El Señor de los Anillos: el retorno del rey, al indicar que esperan que suceda con Spider-Man: no way home, una cinta con una éxito comercial colosal.

“Esta película tardó 20 años en realizarse. Es realmente una carta de amor a todas las películas de Spider-Man anteriores, a todas las personas que trabajaron en ellas y al género de películas de superhéroes”, dijo Feige.

¿Spider-Man: no way home tendrá la chance de lograr nominaciones al Óscar? ¿Podrá repetir el reconocimiento de Black Panther, cinta que consiguió ser parte del evento en el 2019 en la categoría mejor película?. En las próximas semanas, la Academia de las artes y las ciencias cinematográficas dará a sus nominados.