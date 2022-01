‘Spider-Man: no way home’: las siluetas de la batalla final estarían por fin reveladas

Spider-Man: no way home nos mostró un adelanto de los problemas que puede ocasionar la apertura del multiverso. El tema ya se había visto en las series de Disney+, en especial en el final de Loki. Aunque los fanáticos celebraron poder ver a los ‘Spideys’ de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire juntos, lo cierto es que, si el concepto de los multiversos no se maneja bien, puede resultar muy confuso y problemático.

Si bien Sony planea continuar con su propio universo de Spider-Man, también estaría planeando un crossover con Venom y Morbius. Sin embargo, estos no serían los únicos personajes que la compañía trataría de explotar, ya que en la batalla final de Spider-Man: no way home, cuando Doctor Strange trata de restaurar la realidad y los límites de su mundo, se puede alcanzar ver las siluetas de varios personajes que intentan cruzar entre universos.

Nueva ilustración de Spider-Man: no way home. Foto: Twitter/@spideysnews

¿Qué sucede en el final de Spider-Man: no way home?

Luego de que los tres Hombre Araña curan a sus enemigos, el Peter Parker de Tom Holland propone a Doctor Strange que todos olviden quien es él, con el fin de evitar que más personajes ingresen a su universo. Unos segundos antes de que Doctor Strange realice el hechizo que restaurará la realidad, se puede alcanzar a ver siluetas de varios personajes que intentar cruzar. Desde el estreno de la película, los fans han tratado de descifrar estas identidades, por lo que un nuevo video publicado en Tik Tok podría ayudar a aclarar todas las dudas.

¿Qué personajes intentan cruzar el universo en No way home?

Un usuario de Tik Tok llamado @kevinmoranrob subió a la plataforma un video donde explica quién es quién en la tan cuestionada escena. La mención de Rhino y Black Cat no es nueva, ya que estos personajes habían sido identificados desde el inicio.

Sin embargo, el video agrega que Scorpion, quien también aparece, y Rhino tendrían un aspecto más apegado a los cómics. Kraven también aparecería en el cielo, pero la sorpresa más grande sería el regreso de Mysterio. En adición, el usuario asegura que también se podría ver la aparición de The Superior Spider-Man, una versión del héroe basada en los cómics, donde Otto Octavius decide implantar su mente en el cuerpo del arácnido luego de la muerte de este.