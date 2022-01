Morbius retrasa su estreno: ¿Andrew Garfield estará en el filme? Fans esperan que sí

Pese a que The amazing Spider-Man no fue precisamente un éxito de taquilla, el reciente lanzamiento de Spiderman: no way home no solo abrió el debate sobre cuál es el mejor Hombre Araña, sino que también provocó que millones de fans hagan tendencia mundial el hashtag #MakeTASM3, con el cual esperaban que Sony reanude el cierre fallido para la trilogía protagonizada por Andrew Garfield.

Si bien no está claro si una película en solitario con Garfield sería un rotundo acierto o el mayor fracaso para el estudio, los seguidores del actor aún mantienen las esperanzas de verlo enfundado en su traje de ‘Spidey’, especialmente ahora que el estreno de Morbius se ha reprogramado.

Jared Leto como Morbius en escena de transformación. Foto: Sony Pictures

Aunque no se han ofrecido explicaciones sobre por qué la película con Jared Leto llegará más tarde, en redes los fanáticos creen que es debido a que Sony habría considerado hacer tomas adicionales para incluir a Andrew Garfield en la narrativa.

“Morbius se ha retrasado hasta el primero de abril. Después del reciente éxito de No way home, no me sorprendería que fuera para un reshoot con Andrew Garfield”.

Fans esperan que Andrew Garfield regrese como Spiderman para Morbius. Foto: captura de Twitter

“Está bien, Sony, te perdonamos, puedes compensarnos poniendo a Andrew Garfield en la escena de los créditos”.

“No quiero hacerme muchas esperanzas, pero con el éxito / recepción positiva que Andrew Garfield obtuvo de No way home, quizá podría aparecer en Morbius. Esa podría ser una de las razones del retraso”.

¿Es posible ver a un Spiderman en Morbius?

Morbius está concebida al igual que Venom: una historia de origen para su villano. En ese sentido, no se sabe cómo se podría incluir al Spiderman de Garfield en la cinta. No obstante, sí se puede afirmar que existe un ‘Trepamuros’ en el universo del vampiro de Marvel.

En uno de los adelantos oficiales presentados, podemos ver a Michael Keaton, quien en el UCM da vida al Buitre. Además, también hay algunas señales, como una imagen en el fondo que tilda al Hombre Araña de asesino.