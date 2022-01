Netflix confirmó Madre solo hay dos, temporada 3: Ana y Mariana estarán de vuelta

Madre solo hay dos llegó a Netflix el 20 de enero de 2021 y, sin anticiparlo, se convirtió en una de las series más entretenidas y vistas en la plataforma. Tardó unos días en hacerse notar, pero apenas sucedió, los usuarios ya pedían una segunda temporada, la cual se estrenó el pasado 24 de diciembre, justo para disfrutarla en el fin de semana.

Alerta spoiler

Si aún no ves Madre solo hay dos, es recomendable no leer la siguiente nota, porque te podrías topar con algunos spoilers. Después del final de la segunda temporada de la serie protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto como Ana y Mariana, respectivamente, no hay duda que el drama continuará.

Como viste, Ana y Mariana no quieren separarse y menos alejarse de sus bebés: Valentina y Regina. Así que no les queda de otra que declararse como una pareja gay para afrontar las acusaciones de Juan Carlos y Pablo.

Madre solo hay dos confirma tercera temporada. Foto: Twitter/@NetflixLAT

Sin embargo, nada estaba dicho, ya que a veces han sorprendido con alguna cancelación. No ha sido hasta este martes 4 de enero de 2022 que oficialmente será seguro que la historia tiene para más. Netflix confirmó, por medio de sus redes sociales, Madre solo hay dos, temporada 3.

Con un divertido post de la última escena de Madre solo hay dos 2 y un banner con el título rediseño de la serie, Netflix nos dio una buena noticia de inicio de año. Aunque no tenemos la fecha precisa de la tercera entrega, quién sabe si en unos meses, a pedido de los fans, finalmente esté en el servicio de streaming.