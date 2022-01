Doctor Strange 2: América Chavez y Gargantos en arte promocional

La esperada secuela Doctor Strange in the multiverse of madness será protagonizada por Benedict Cumberbatch y brindará más información acerca del multiverso dentro del UCM. La nueva producción inclinada hacia el género de terror nos presentará el regreso de Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata, uno de los personajes más poderosos y peligrosos dentro de la fase 4.

Además, la historia servirá para introducir a América Chavez, una nueva heroína que promete establecerse como un elemento clave para el UCM. El personaje interpretado por Xochitl Gomez aún no ha sido vista en acción, por lo que un nuevo arte promocional nos brinda un primer vistazo de la apariencia de la heroína.

Dcotor Strange está de regreso tras su paso por Spider-Man: no way home. Foto: composición/Marvel Studios

Arte promocional de America Chavez

La cuenta de Twitter @DrSrtangeUpdate nos muestra seis diseños promocionales de la nueva superheroína.

Arte promocional de America Chavez para Doctor Strange in the multiverse of madness.Foto: @DrSrtangeUpdate/Twitter

A diferencia de Spider-Man: no way home, la secuela de Doctor Strange no ha tenido que lidiar con tantas filtraciones y teorías. Las imágenes que muestran al equipo de Strange mantienen la mima presentación de Chavez.

Arte promocional que muestra al equipo de Doctor Strange. Foto: @DrSrtangeUpdate/Twitter

Arte promocional del equipo de Doctor Strange. Foto: @DrSrtangeUpdate/Twitter

Lo destacable de estas imágenes son el estilo que manejan, entre psicodelia y terror. La esperada cinta de Marvel es dirigida por Sam Raimi, conocido por dirigir la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire.

Arte promocional de la Bruja Escarlata

Doctor Strange 2 será coprotagonizado junto a Wanda Maximoff, a quien se le vio por última vez en la serie de Disney Plus, WandaVision. En dicha producción se pudo ver los verdaderos alcances de sus poderes. Además, la escena postcréditos del show dejó a los espectadores con muchas dudas que se espera sean resueltas en la nueva cinta.

Arte promocional de la Bruja Escarlata. Foto: @DrSrtangeUpdate/Twitter

Arte promocional de la Bruja Escarlata. Foto: @DrSrtangeUpdate/Twitter

Arte promocional de Doctor Strange y el hechicero supremo Wong

Como se sabe, durante los cinco años del chasquido de dedos de Thanos, Strange desapareció, por lo que Wong ascendió a hechicero supremo. Nuevas imágenes muestran a ambos magos juntos.

Arte promocional de Doctor Strange y el hechicero supremo Wong. Foto: @DrSrtangeUpdate/Twitter

En el nuevo largometraje también se espera ver a nuevos villanos clásicos de los cómics como: Gargantos y Mordo.