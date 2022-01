‘Thor: love and thunder’: Valkiria estrena renovado traje en nuevo adelanto

Hace algunos días se publicó un presunto póster oficial de Thor: love and thunder; sin embargo, el mismo fue desestimado como verdadero por el director de la película, Taika Waititi. Ahora, la emoción envuelve a los fans nuevamente pues un reciente reporte de Collider nos deja ver a Valkiria enfundada en un nuevo traje para la esperada entrega del UCM con Chris Hemsworth.

Como se recuerda, el personaje interpretado por Tessa Thompson se convirtió en la reina del nuevo Asgard tras los eventos de Avengers: endgame. Por ello, con este cargo sobre sus hombros, su apariencia renovada la presenta más aguerrida que nunca, además de darle algunos toques inspirados en la armadura del propio Thor.

Valkiria estrena nuevo traje para Thor 4. Foto: Collider

Pese a todo, no se tienen mayores detalles sobre qué rumbo tomará Valkiria en la trama de Thor: love and thunder. Aun así, ha trascendido que la heroína volverá a aparecer en The Marvels, la secuela de Capitana Marvel.

Love and thunder – reparto

Por lo pronto, el reparto confirmado de Love and thunder, además de Hemworth, Thompson y Natalie Portman (quien se convertirá en Mighty Thor), incluye a Christian Bale como el ‘Mata dioses’. Asimismo, el largometraje contará con la presencia de Russell Crowe en el papel de Zeus. En tanto, los cameos de estrellas invitadas comprenderán las actuaciones de Melissa McCarthy y Matt Damon.

Natalie Portman será Mighty Thor en Love and thunder. Foto: composición / Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Thor: love and thunder?

Debido a que diferentes películas de Marvel están en proceso de rodaje complementario, muchas han replanteado sus fechas de estreno en cines. Por ello, Thor: love and thunder llegará a la pantalla grande el 8 de julio de 2022.