‘Spider-Man: no way home’: filtran divertida escena eliminada con Harry Holland

Spiderman: no way home emocionó a los fanáticos del UCM cuando su estreno confirmó el Spider-Verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Además de ello, la película del superhéroe arácnido presentó a icónicos villanos de las otras franquicias de Sony Pictures. No obstante, estuvimos a punto de presenciar una especie de ‘Holland-Verse’ con el fallido cameo de Harry Holland.

El hermano de Tom Holland grabó su propia secuencia de acción para el largometraje. Con el proceso de postproducción, sin embargo, la aparición del joven actor quedó fuera del corte final, al igual que muchas otras. No obstante, el portal especializado ComicBook ha revelado que la escena eliminada ya se ha filtrado en internet. Te la dejamos a continuación:

¿De qué trata la escena?

Previo al estreno de No way home, Tom Holland fue invitado al programa británico The Graham Norton show, donde reveló que la escena eliminada tenía a su hermano como un ladrón al que el Hombre Araña buscaba atrapar.

El hecho es que, más allá de haber sido una oportunidad para su hermano, en realidad su presencia fue una especie de broma, debido a que Harry anteriormente le había dicho a Tom que no podía quejarse por las maniobras que hacía para su papel, pues no muchos tienen la oportunidad de dar vida a un superhéroe tan importante.

“Hicimos el casting de Harry y estaba en el set. Me acerqué al coordinador de acrobacias y le dije: ‘Por favor, hagas lo que hagas con la acrobacia, haz que esté al revés’ . Así que, estamos haciendo la escena y Harry está boca abajo balanceándose de un lado a otro”, recuerda el famoso Peter Parker.