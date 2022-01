Don’t look up: Leonardo DiCaprio improvisó emotiva frase final de la película de Netflix

Don’t look up ha estado en el ojo de la tormenta, ya sea por su crítica a la sociedad actual o por los cameos de los actores peruanos André Silva y Ramón García. No obstante, más allá de las opiniones polarizadas a su alrededor, muchos espectadores reconocen que la escena final se aleja de la comedia oscura y se adentra en la estruendosa y dolorosa certeza de no hacer nada frente al desastre.

Las últimas secuencias de esta película, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, nos muestran a los personajes principales junto a un reducido grupo de amigos y su familia sosteniendo una tranquila conversación.

Es en ese contexto que el Dr. Mindy menciona: “La cosa es que nosotros —hace una pausa— realmente teníamos todo, ¿no? Quiero decir, si nos ponemos a pensar”

Leonardo DiCaprio improvisó emotiva frase final de la película. Foto: captura de Netflix

¿Una arriesgada decisión?

El director de No miren arriba, Adam McKay, relató a Variety que el conmovedor momento no solo está presente en el filme, sino que también se sintió en el rodaje.

”Esa línea fue idea de DiCaprio”, reveló McKay. El contexto en el que se decidió incluirla fue mientras estaban filmando la secuencia de la cena en una casa “con un frío glacial”. En el proceso, la estrella de Hollywood le comentó al director y a la supervisora del guion, Cate Hardman, sobre su plan.

“Dijo: ‘¿Sabes? Siento que debo decir algo’. Y dijo la línea, ni siquiera la leyó en el personaje. E inmediatamente Cate, que es una tejana muy dura, y yo lloramos, y mi voz se quebró un poco. Simplemente dije: ‘Sí, creo que deberías intentarlo’”, agregó el cineasta.

Don't look up de Adam McKay es una de las películas más vistas de Netflix. Foto: composición/Netflix

Pero, aunque ahora es uno de los momentos más emotivos en Don’t look up, estas líneas estuvieron a poco de no llegar al metraje final de la cinta.