Los Prisioneros se acercan al Perú

Movistar TV anunció para el 15 de enero del 2022 el estreno de ‘Los Prisioneros’, serie que en palabras de la peruana Joanna Lombardi (showrunner de la ficción) se podrá ver en un fin de semana. “Son 8 capítulos, entre 30 o 35 minutos cada uno. Creo que será una buena maratón para los fans”. Los roles de los populares músicos recaen en Aron Hernández (Jorge González), Andrew Bargsted (Claudio Narea) y Diego Bernabé (Miguel Tapia).

Algunos lo han llamado un biopic musical. ¿Tú?

Se puede decir que es un biopic. Desde que se llama ‘Los Prisioneros’ y se trata de una banda caemos en la definición de biopic, pero nos diferenciamos de ello porque no contamos toda la historia de la banda, sino que elegimos un momento específico. Me parece más interesante contar con mucho detalle y profundidad un momento muy específico de la banda en el que todavía no son famosos, no encuentran un público en Chile, justo a un paso de hacerlo y que además coincide con el fin de la dictadura. Entonces, tenemos el proceso de cambio en Chile y la salida al exterior de la banda. Esta es además una serie que se estrena en plataforma, entonces, la mirada latinoamericana, digamos, desde que se concibe la serie es interesante. Por eso Salvador del Solar es uno de los directores y Carlos Moreno (Colombia) es otro. Todo el equipo es chileno, pero la dirección es de afuera y esto hace que la serie tenga mucha universalidad sin perder nada de lo local.

Reto. Han resaltado labor de Joanna Lombardi. Foto: difusión

Lombardi agrega que los fans no van a encontrar un documental. ”Y de hecho nos pasó también con ‘El día de mi suerte’, donde a muchos de los fans les encanta comentar entre comillas los “errores” y decir ‘Eso no fue en ese hotel’ y claro que sí, no era el mismo hotel, pero creo que en realidad todo ese movimiento que se genera a partir de la serie a mí me parece superpositivo. Me gusta mucho leer esos comentarios y creo que en esta serie va a haber de todo, porque también hay muchos detalles superinteresantes que hemos sacado de la realidad. Creo que es un contenido muy rico.

¿Y preparada para lo que opinen Los Prisioneros?