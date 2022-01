Don’t look up: línea telefónica de la película es real y esconde un ‘candente’ secreto

Don’t look up (No miren arriba en español) ha captado la atención de los espectadores desde su estreno en Netflix. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, no solo esconde fuertes críticas a la sociedad y su respuesta a una catástrofe global, también oculta algunos detalles que solo astutos fans notaron, como el número que fue usado para una de sus escenas.

En concreto, hay una secuencia en la que el Dr. Mindy anuncia una línea telefónica, lanzada en colaboración entre BASH Cellular y el gobierno de Estados Unidos, para responder a las dudas sobre el cometa que amenaza con destruir la Tierra.

Don't look up cuenta con un destacada reparto de estrellas. Foto: Twitter/@DontLookUpNews

Una sorpresiva respuesta

En la mencionada promoción, una voz en off es usada en el informe para revelar cómo pueden comunicarse con los científicos: “Llame al 1-800-532-4500 para estar tranquilo. Oferta disponible solo para clientes de BASH”. Sin embargo, diversos espectadores marcaron y descubrieron que la línea es real.

En este punto, quizás estés pensando que podría ser de alguna desafortunada persona (como pasó con El juego del calamar), pero no es así. El número, según confirma la revista People, sorpresivamente dirige a una línea erótica.

Don't look up es una sátira sobre la sociedad actual. Foto: composición/Netflix

“Bienvenido a la línea directa más caliente de América. Chicos, las mujeres más atractivas están esperando para hablar con ustedes: presione 1 ahora. Señoras, para hablar gratis con chicos interesantes y excitantes, pulsen el 2”, se escucha decir en la conexión telefónica.

Pese a lo gracioso o perturbador que pueda parecer para muchos usuarios de Netflix, los productores o alguna persona relacionada a Don’t look up aún no se han pronunciado en torno a este hecho. Aun así, se espera que reemplacen los datos de la escena.