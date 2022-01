Don’t look up: Adam McKay responde a fan que se da cuenta de error en No miren arriba

A una semana y media de su estreno, Don’t look up o No miren arriba de McKay se mantiene en el top 10 de Netflix Perú, aunque ya no es la número uno. Las críticas de una de las películas más esperadas de la plataforma, debido a su reparto, están divididas. A pesar de ello, no puedes dejar de verla, pues de hecho que te vas a entretener.

Adam McKay junto a Jenniffer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Jonah Hill.

Además de todos los comentarios sobre si la cinta es buena o no, Don’t look up ha removido las redes sociales, pues un tiktoker difundió un error que al parecer muchos no vimos.

“Bueno, chicos, solo estaba viendo No miren arriba y, a una hora, 28 minutos y 10 segundos, parece que puedes ver a todo el equipo de filmación parado , como tres o cuatro amigos”, dijo bromeando Ben Köhler, quien tiene como nombre de usuario @sightpicture.

Curiosamente, este post se hizo viral en cuestión de horas, a tal punto de que el director del filme fue informado del hecho y dio una explicación. Varios cibernautas no dudaron en compartir y etiquetar a Adam McKay, señalando que fue una equivocación al momento de editar.

Sin embargo, todo estaba fríamente calculado por la producción. La intención de Adam McKay era mostrar lo que fue grabar en plena pandemia. La mente maestra de Don’t look up respondió lo siguiente en su cuenta de Twitter oficial: “¡Buen ojo! Dejamos el traspié del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia del rodaje”.