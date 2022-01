Cobra Kai 4 es más adictiva que nunca: Terry Silver lleva la serie a otro nivel

Cobra Kai, la serie éxito de Netflix, se ha convertido en un punto de encuentro para dos generaciones. Mientras los seguidores de Karate Kid celebran una digna continuación de las películas originales, los más jóvenes descubren una apasionante historia que no habría pasado de una primera temporada si no fuera porque Netflix hubiera rescatado el programa de su cancelación. Luego de 4 temporadas, los fans no podrían estar más agradecidos.

Como nos tienen bien acostumbrados, la historia juvenil aún mantiene un tono perfecto que equilibra las risas y el drama. Gracias a esto es que la producción se puede jactar de ser apta para todo el mundo. El riesgo a la caricaturización siempre está latente, pero los creadores se las arreglan para nunca caer en excesos y que la ficción sea tomada en serio. El ritmo visceral y constantes conflictos te atrapan para nunca soltarte, dejando a uno con ganas de más.

La llegada de Terry Silver a la ficción aumentó la intensidad y agresividad de los eventos en esta cuarta temporada. No por nada, los personajes fueron empujados a su límite, a desarrollarse y empezar a mostrar los primeros pasos para la recta final. Ciertamente, el Miyagiverso puede durar toda una vida, pero ya evidencia cierto desgaste y la necesidad de reinventarse. En este punto uno se pregunta si Cobra Kai tiene más para ofrecer sin Johnny Lawrence y Daniel LaRusso.

A lo largo de las 4 entregas, ambos contagiaron el espíritu de lucha a quien se haya cruzado por su camino, ciudad y pantalla. Su universo es tan variado, rico en personalidades y situaciones cotidianas que es fácil identificarse. Con esto en mente, no sería difícil crear nuevas estrellas que carguen con el protagonismo coral en sus hombros y dejen atrás viejas rivalidades para dar pie a nuevas. Todo tiene un ciclo. La falta de resoluciones tarde o temprano cansa, y podría terminar pasándole factura al programa.

Cobra Ka, temporada 4 volvió con la misma escencia, pero con una trama más agresiva. Foto: composición/Netflix.

A veces lo mejor que un personaje puede hacer para mantenerse vigente es apartarse de los reflectores, hacerse extrañar, traer algo novedoso y mostrar un cambio pendiente a explorar en un futuro cercano. Este es el caso que aparenta seguir Miguel, cuyo protagonismo mermó en la temporada 4, evitando la sobre-saturación. Con suerte, su propia historia inyectará de vida y ampliará los horizontes a los nuevos capítulos. Asimismo, demostrará que la extensión del Miyagiverso no está limitada solo a la ciudad ficticia y los personajes que la habitan.

Si algo más caracteriza al show es la frescura para mantener una historia planteada hace 37 años, el aparente poco esfuerzo para modernizarla y mantener el espíritu de Karate Kid. Si esto se pierde, estamos ante el final de Cobra Kai, el golpe nostálgico más placentero de los últimos años. Pero ahora podemos estar complacidos de una ficción que se mantiene vigorosa, enérgica y con todo el potencial para convertirse en un fenómeno cultural más grande.

